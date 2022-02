혼수철 앞두고 명품 주얼리 가격 인상…티파니 최대 12%↑

[아시아경제 전진영 기자] 명품 주얼리 브랜드들이 봄 혼수철을 앞두고 줄줄이 가격인상에 나섰다.

14일 업계에 따르면 티파니앤코는 지난달 14일부로 가격을 인상했다. 주요 제품 가격 인상폭은 최소 5%에서 최대 12%다. 여성들에게 인기가 많은 T1링은 147만원에서 163만원으로 11% 올랐다. 빈 디자인 펜던트 로즈골드 7mm 목걸이는 78만원에서 85만원으로 인상돼 약 9% 뛰었다.

웨딩링으로 유명한 쇼파드와 부쉐론도 인상 행렬에 동참했다. 쇼파드는 이달 초 가격 인상을 단행했다. 인상 폭은 6~8% 선이다. 대표 시리즈인 아이스큐브의 경우 미니 아이스큐브 플레인 화이트골드가 113만원에서 123만원으로 8.8% 올랐다. 미디엄 아이스 큐브 플레인은 화이트골드와 로즈골드 모두 198만원에서 211만원으로 6% 정도 인상됐다.

부쉐론도 지난 8일부로 가격을 올렸다. 인상 폭은 2~3% 정도다. 콰트로 레디언트 에디션 클루 드 파리 웨딩 밴드의 경우 718만원에서 현재 721만원이다. 목걸이의 경우 쎄뻥 보헴 펜던트 S 모티브가 304만원에서 315만원으로 약 3.6% 올랐다.

여기에 ‘비제로원’ 시리즈로 유명한 불가리, ‘피아노링’으로 유명한 타사키도 3월 인상 설이 돌기 시작해 벌써 인상 전 구입이 줄을 잇는 상황이다. 결혼을 준비하는 온라인 카페 등에서는 “불가리에서 웨딩반지를 맞추려는데 2월 말에 사면 인상 전에 살 수 있느냐”는 문의 등이 오고가고 있다.

