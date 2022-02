'식량안보·탄소중립'‥ 경기도, 스마트 축산에 3천억 투입

'생산·복지·상생' 3대 추진 전략 실행

미래 축산업 핵심 사업 지속 발굴

[아시아경제 라영철 기자] 경기도가 올해 축산 분야 탄소중립 실현과 생산성 향상에 총 3000억 원의 예산을 투입한다.

14일 도는 "식량안보 차원에서 축산분야 자급률 중요성이 크고 FTA에 따른 축산분야 관세 전면 폐지와 탄소중립 실현 등 대내외적 환경 변화에 대응할 계획"이라며 이같이 밝혔다.

도는 축산업 기반 안정과 신성장 동력 개발(생산), 선진국형 복지 축산(복지), 도민 친화형 축산(상생) 등 3개 추진 전략을 세워 시행해 나간다는 방침이다.

이를 위해 올해 3000억 원 규모의 예산을 편성해 ▲생산성 향상 및 스마트 축산 정착 ▲친환경 축산 조성 ▲안전한 사료자원 관리 ▲신성장 축산 육성 ▲안전 축산업 체계 구축 분야에 주력한다.

먼저 축산 ICT 융복합 확산과 축종별(낙농, 양돈, 가금 등) 경쟁력 강화 등 13개 사업에 920억 원의 예산을 투입할 계획이다. 특히 올해부터 축종별 경쟁력 강화 사업에 시·군 자율예산을 별도 편성했다.

지난해 3월부터 도입 추진 중인 친환경 축산 환경 조성에는 농가가 선호하는 '밀폐형 축분처리시설'과 '다용도 축분처리장비 지원' 등 13개 사업에 450억 원을 투입해 산업 동물 복지 향상에 주력한다.

조사료 생산 지원과 유휴지 풀사료 생산, 부존자원 사료화, 사료 제조시설 품질·안전 관리 등 8개 사업에도 120억 원의 예산을 편성한다.

말·양봉산업 육성과 승용마(馬) 생산·유통 지원, 한우·젖소 유전체 분석, 신품종 젖소 육성 등 15개 사업에는 100억 원을 투입, 미래 축산 환경에 선제적 대응에 나선다.

이밖에 폭염·폭설 등 각종 재해에 대비해 가축재해보험 가입 지원과 축산 재해 긴급 지원 등 6개 사업에 240억 원을 투입해 안전한 축산업 체계 구축에도 힘쓸 계획이다.

김영수 축산정책과장은 "축산업은 농식품 생산액 상위 10대 품목의 절반을 차지할 정도로 부가가치가 높고, 식량안보 차원에서도 매우 중요한 국가사업"이라며 "변화하는 환경에 부응하는 미래 축산업 전략과 핵심사업을 지속해서 발굴해 추진해 나갈 계획"이라고 말했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr