우상호 "尹 정치보복 발언에 최대 8% 하락했던 李지지율, 상승 반전"

"윤석열-이재명 지지율 격차, 다시 오차범위 내 접전으로 변화"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당이 13일, 윤석열 국민의힘 대선 후보와 이재명 대선 후보의 지지율이 이번 주말을 거치면서 다시 오차범위 내 접전을 보이게 됐다고 분석했다. 지난 주 윤 후보의 '적폐청산 수사' 발언을 계기로 범여권 지지층들의 결집에 속도가 붙었다는 설명이다.

이날 우상호 민주당 총괄선대본부장은 오전 여의도 당사에서 기자간담회를 열고 "이낙연 선대위원장의 합류, 윤 후보의 정치 보복 발언을 기점으로 해서 하락세에 있던 이 후보 지지율이 상승세로 반전되고 있다고 저희는 평가한다"며 이같이 말했다.

우 총괄선대본부장은 "이번 주말을 거치면서 아마 몇 개의 여론조사가 발표되겠지만, 저희 자체 조사를 보더라도 작게는 4~5%, 크게는 7~8%까지 하락했던 후보의 지지율이 다시 상승세로 돌아서 윤 후보와 이 후보의 지지율 격차가 다시 오차범위 내 접전으로 변화됐다고 보고 있다"고 설명했다.

그러면서 "향후 국민 여론을 면밀히 지켜보면서 후속 대책을 강구해 나가겠다"고 말했다.

우 총괄선대본부장은 윤 후보와 관련해 "여러 가지 의혹이 제기됐지만, 본 선거를 앞두고 대체로 세 가지 정도로 압축되고 있다"면서 ▲대장동 개발사업 관련, 김만배 씨 등과의 관계 ▲윤 후보의 병역면제 의혹 ▲배우자 김건희씨의 주가조작 혐의 등을 꼽았다.

그는 윤 후보가 부동시로 병역 면제를 받은 것과 관련해 "한번 부동시가 오면 호전되거나 개선되지 않기 때문에 군 면제 사유로 인정해줬던 것인데, 여러 증언을 보면 군 면제 되었을 때는 분명히 부동시로 진단서가 첨부돼 면제받았지만 검사로 임용되거나 재임용되었을 때의 시력 조사에서는 '부동시가 아니었다'고 판정되었다"며 "이 문제에 대해서 조만간 사실관계가 확인될 것이라고 본다"고 말했다.

또한 김 씨의 주가조작 혐의에 대해서도 "윤 후보가 증언했던 내용과 상반되는 증거들이 속속 제출되고 있고, 상당히 사실로 확인될 수밖에 없는 여러 근거들이 제기되고 있다"고 강조했다.

한편, 이날 안철수 국민의당 대선 후보가 야권 후보 단일화를 공식 제안한 것과 관련해 "어쨌든 후보 등록을 했고, 안 후보의 배우자가 완주 의지를 밝힌 것을 보면 완주 의사가 더 강한 것이 아닌가 판단하고 있다"면서 "다만 정치가 생물이기 때문에 어떻게 진행될지 몰라 후보 본인의 입장을 듣고 대답하는 것이 맞겠다"고 답했다.

