[올림픽]‘아이언맨’ 헬멧 벗고 출전한 스켈레톤 윤성빈…“IOC규정 어긋나”

윤성빈 1·2차 합계 12위, 정승기 2분02초22로 10위

[아시아경제 김희윤 기자] 한국 스켈레톤 대표 윤성빈(강원도청)이 아이언맨 헬멧 없이 2022 베이징 동계올림픽에 나섰다.

윤성빈은 10일 중국 베이징 옌칭의 국립 슬라이딩 센터에서 열린 대회 남자 스켈레톤 경기 1·2차 시기에 평소 착용하는 아이언맨 헬멧이 아닌 다른 헬멧을 쓰고 경기에 출전했다.

앞서 전날 공식 훈련 주행에서도 아이언맨 헬멧을 착용했던 윤성빈은 국제올림픽위원회(IOC) 규정 때문에 다른 헬멧을 쓰고 출전했다.

스켈레톤 대표팀 관계자는 "IOC는 올림픽과 관련 없는 상표나 로고, 회사 디자인 등 상징적인 표식이 경기장에서 노출되는 것을 금지해 아이언맨 헬멧을 쓸 수 없게 됐다"고 설명했다.

8년 전부터 아이언맨 헬멧을 쓰고 각종 국제 대회에 출전한 윤성빈은 2018 평창 동계올림픽에서도 아이언맨 헬맷을 착용하고 금메달을 획득했다. 당시 IOC는 '홈 플레이어'인 윤성빈에게 규정을 탄력적으로 적용해 예외를 인정했던 것으로 보인다.

대표팀이 준비한 여분의 헬멧을 착용하고 경기에 출전한 윤성빈은 안정적인 슬라이딩을 소화했다. 2차 시기를 마친 윤성빈은 "쓰던 것을 못 쓴다고 하니까 기분이 좋을 수는 없었다. 8년 만에 아이언맨 헬멧을 못 썼다. 어색했다"고 밝혔다.

이날 경기에서 윤성빈은 1·2차 시기 합계 2분02초43을 기록하며 25명 중 12위에 자리했다. 메달권 진입은 쉽지 않을 것으로 예측된다. 첫 올림픽 경기에 출전한 정승기(가톨릭관동대)는 2분02초22로 들어오며 10위를 기록했다.

스켈레톤은 11일 열리는 3·4차 시기 기록을 합산해 최종 순위를 가린다.

