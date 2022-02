일본 코로나19 확진자수 9만9695명…팬데믹 이후 두번째

[아시아경제 이기민 기자] 일본의 10일 코로나19 신규 확진자가 팬데믹 이후 두 번째로 많은 9만9695명대을 기록했다.

현지 공영방송 NHK 집계에 따르면 이날 오후 6시 30분까지 일본 전역에서 새로 확인된 코로나19 확진자는 9만9천695명이다. 지난 5일 10만5625명에 이어 역대 2위 기록이다.

이달 3~9일 하루 평균 확진자 수는 9만2767명으로 직전 일주일(8만1809명) 대비 13% 증가했다.

이날 코로나19 사망자는 164명으로 나타났다. 최근 일주일 하루 평균 사망자 수도 116명으로 직전 일주일(52명) 대비 123% 급증했다.

일본 정부는 이날 저녁 열린 코로나19 대책본부 회의에서 도쿄 등 13개 광역지자체의 방역 비상조치인 '만연 방지 등 중점조치'의 적용 시한을 오는 12일에서 다음 달 6일로 3주 연장하기로 결정했다.

아울러 중점조치 적용 광역지자체에 고치현을 추가하면서 일본의 47개 도도부현(광역지자체) 중 음식점 영업시간 단축, 주류 제공 제한 등을 골자로 한 중점조치 적용 지역은 36곳으로 늘었다.

기시다 후미오 총리는 이날 대책본부 회의에서 "감염자 수가 계속 늘어나고 있어 중증자도 늘어날 위험이 있다. 아직 안심할 상황이 아니다"며 각료들에게 긴장감을 가지고 대응할 것을 지시했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr