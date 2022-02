포스코, 친환경 사업재편 속도…200억 투입해 풍력회사 경영권 인수

신안그린에너지 경영권 확보

그룹 친환경 사업재편 연장선상

[아시아경제 문채석 기자] 친환경 사업재편에 속도를 내고 있는 포스코에너지가 200억원을 투입해 육·해상 풍력발전 기업인 신안그린에너지의 경영권을 인수했다.

8일 업계에 따르면 포스코에너지는 다음 달 정기 주주총회·이사회에서 전라남도 신안군 일대에서 육·해상 풍력발전 사업을 하는 신안그린에너지의 경영권 확보 작업을 마칠 예정인 것으로 확인됐다.

포스코에너지는 신안그린에너지 지분 54.53%를 약 200억원에 사들였다. 지난해부터 사모펀드(PEF) 운용사인 키스톤프라이빗에쿼티(키스톤PE)의 보유 지분을 넘겨받는 작업을 해왔다. 24억원을 투입해 지분 8.46%를 확보한 상황에서 PEF가 청산돼 지분율을 54.53%로 확대했다. 나머지 지분은 SK E&S(35%), 한국 지역난방공사 지역난방공사 071320 | 코스피 증권정보 현재가 36,350 전일대비 250 등락률 +0.69% 거래량 160 전일가 36,100 2022.02.08 09:54 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-14일[e공시 눈에 띄네] 코스피-30일지역난방공사, 이사회 내 ESG위원회 신설 close (10%), 메리츠증권 메리츠증권 008560 | 코스피 증권정보 현재가 6,170 전일대비 20 등락률 +0.33% 거래량 290,884 전일가 6,150 2022.02.08 09:58 장중(20분지연) 관련기사 역대급 실적 내고도…웃픈 증권사들작년 일임형 ISA 누적수익률 평균 32.18% 기록메리츠증권, 지난해 영업이익 9489억…전년대비 14.6%↑ close (0.47%) 등이 들고 있다.

회사 측은 신안그린에너지의 성장성이 높다고 판단했다. 정부가 2050 탄소중립 실현을 위해 석탄, 액화천연가스(LNG) 비중을 줄이고 풍력 등 재생에너지는 늘리고 있기 때문이다. 신안그린에너지는 62.7메가와트(MW) 규모의 육상풍력발전단지를 운영 중이다. 300MW 해상풍력 발전 허가도 획득했다. 회사 관계자는 "신안그린에너지를 풍력발전 사업 확대를 위한 교두보로 활용할 것"이라고 말했다.

포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 269,500 전일대비 1,000 등락률 +0.37% 거래량 101,462 전일가 268,500 2022.02.08 09:58 장중(20분지연) 관련기사 '지주사 체제 전환' 포스코, '경영구조선진화TF' 발족"가볍고 강한 강판 만들라"…철강업계 올해도 '자동차 강판' 경쟁[클릭e종목] 포스코, 1분기 영업익 축소 전망…목표주가 하향 close ) 그룹은 탄소 다배출 업종으로 꼽히는 철강 사업 비중을 줄이고 친환경 사업 포트폴리오를 확대해나갈 방침이다. 최근 지주사 전환을 선언하면서 배터리, 신재생에너지 등 친환경·신소재 그룹으로의 전환을 발표한 바 있다. 포스코에너지는 그룹의 에너지 사업을 전담하고 있다. 포스코에너지는 지난해 베트남 화력발전 사업을 매각하면서 해외 석탄발전사업에서 손을 뗐다.

