“자연속에서 뛰놀까” … 경북 안동시, 유아숲체험원 조성

도심 정하동에 2억원 투입, 올해 하반기 준공



유아숲지도사 배치, 전문 숲체험 프로그램 운영

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북 안동시는 안동시립어린이도서관 인근에 유아숲체험원을 새로 꾸민다.

이번에 조성되는 유아숲체험원은 정하동 정상택지지구공원에 1만㎡ 규모로 사업비 2억원을 투입해 조성한다. 거미줄놀이, 통나무건너기 등 야외체험학습장과 대피장소 및 안전시설물 등이 설치된다.

유아숲체험원 조성을 위한 실시설계와 행정절차가 현재 진행 중이다. 올해 하반기 준공을 목표로 사업을 추진하고 있다. 조성이 완료되면 유아숲교육지도사를 배치해 전문적인 숲체험 프로그램도 운영할 예정이다.

안동시는 2019년부터 풍천면 천년숲과 길안면 계명산자연휴양림 내에 유아숲체험원을 운영하고 있다. 지난해 6000여명의 유아들이 유아숲 체험활동에 참여하는 등 시민의 반응이 좋다.

새로 조성되는 유아숲체험원은 도심지에 위치해 기존 두 곳에 비해 접근성이 좋은 편이다. 안동시립어린이도서관과 인접해 있어 도서관과 연계한 다양한 체험활동을 제공할 예정이다.

안동시 관계자는 “유아숲은 도심 미세먼지 저감과 열섬 현상을 완화하고 녹색힐링공간을 제공하는 도시 속 알토란 공간”이라며, “자라나는 아이와 주민이 생활권에서 녹지공간을 접할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

영남취재본부 김귀열 기자 mds7242@asiae.co.kr