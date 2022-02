허경영 통장 보니 '화들짝'…"5개월에 지원금으로 3억5000만원 번다"

[아시아경제 황수미 기자] 허경영 국가혁명당 대선 후보가 내놓은 '국민배당금 통장' 홍보물이 누리꾼 사이에서 화제다.

5일 허 후보 측은 공식 블로그를 통해 국민배당금 통장 홍보물을 공개하며 "허 후보가 새로운 모양의 정책지를 만들어 전국에 배포하고 있다"고 밝혔다.

국민배당금 통장은 허 후보가 오는 3월9일 대통령 선거에서 당선될 경우를 가정해 주요 공약을 한 장의 통장 내역으로 정리한 것이다. 이 통장에는 그간 허 후보가 내놓은 코로나19 긴급생계지원금, 국민배당금 등의 공약이 담겨 있다.

통장의 전면에는 "국가에 돈이 없는 것이 아니라 도둑놈이 너무 많은 것입니다"라는 문구가 적혀 있다. 통장 내부에는 "모든 국민은 대한민국의 주주로 매월 국민배당금을 보장받으며, 위 예금은 어떠한 경우도 압류될 수 없다"라는 설명도 있다.

통장내역을 보면 20대 대통령 취임 전날인 5월9일 한국은행으로부터 긴급생계지원금 명목으로 1억원이 지급돼 있다. 매월 15일엔 국민배당금 명목으로 150만원이 들어왔다.

이 밖에도 대통령 명의의 생일축하금 10만원과 구청에서 지급한 연애지원금 20만원 등이 입금됐다. 해당 내역을 합산한 결과 이러한 지원금을 통해 통장 주인은 5개월 만에 3억5000만원이 넘는 돈을 받았다.

통장의 뒷면에는 허 후보의 주요 정책과 재원마련 방안이 적혀 있다. 구체적으로 국회의원 무보수 명예직, 정당지원금 폐지, 지방선거 폐지 등으로 국가 예산을 70% 절약하고 총 3800조원이 넘는 예산 확보가 가능하다는 주장이다.

한편 허 후보는 이날 자신의 SNS를 통해 단독 정책토론을 열고 유튜버 100명을 통해 생중계하겠다고 밝혔다. 그러면서 "100인 이상의 유튜버분들이 동시 실시간 방송할 예정이다. 현재 120여명 섭외 완료"라고 덧붙였다.

이는 '지지율 5% 미만' 규정에 따라 허 후보가 대선후보 4자 TV토론에 참여하지 못하는 데 따른 대안 격이다.

앞서 허 후보는 자신을 뺀 대선후보 4자 TV토론 방송은 불공정하다며 낸 방송금지 가처분 신청이 기각되자 지난 3일 서울서부지법을 찾아 대선후보 토론방송을 금지해달라며 가처분 신청서를 다시 낸 바 있다.

황수미 기자 choko216@asiae.co.kr