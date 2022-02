한송네오텍-신화아이티, 美 테슬라 협력업체 '미디어테크'와 공급 계약

[아시아경제 장효원 기자] 한송네오텍 한송네오텍 226440 | 코스닥 증권정보 현재가 1,780 전일대비 190 등락률 +11.95% 거래량 14,134,606 전일가 1,590 2022.02.03 13:32 장중(20분지연) 관련기사 주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장신화아이티, 美 AR기기 2차전지 소재 공급…MOU→대량생산 체제 성과또 크게 터진다! 초대형 "제2의 오토앤" 입수 close 의 2차전지 소재 전문 자회사 신화아이티는 테슬라 및 미국 전고체 배터리 업체들의 배터리 제조장비 협력업체인 '미디어테크'와 고성능 리드탭 공급계약을 체결했다고 3일 밝혔다. 이번 계약으로 신화아이티는 미디어테크에 전기차(EV) 배터리용 고성능 리드탭을 공급할 계획이다.

회사 측에 따르면 미디어테크는 지난해 6월 국내 배터리 제조장비 업체 최초로 미국 전고체 배터리 업체에 차세대 배터리 제조장비를 공급하면서 그 기술력을 주목받은 바 있다. 뿐만 아니라 미디어테크는 테슬라와 국내 여러 배터리 전문 대기업에 배터리 제조장비를 공급하고 있는 것으로 알려졌다.

한송네오텍 관계자는 "신화아이티는 현재 글로벌 배터리 업체들과 고성능 리드탭 공급계약과 공급협의가 계속 이어지면서 2차전지 소재사업 확장에 박차를 가하고 있다"며 "이번 미디어테크와의 공급계약을 통해 국내는 물론 미국 전고체 배터리 업체들에 고성능 리드탭을 안정적으로 공급할 수 있게 됐다"고 말했다.

이 관계자는 이어 "최근 글로벌 2차전지 시장확대와 글로벌 배터리 업체들의 투자확대 및 양산계획 등이 구체화되고 있는 2차전지 시장 트렌드에 빠르게 대응하기 위해 글로벌 차세대 배터리 기업들과 기술개발 협의를 진행하고 있다"며 "배터리 용량 증가와 성능 향상 등으로 고성능·고용량 리드탭에 대한 추가 수요가 급증하면서 추가 수주가 이어질 것으로 예상된다"고 덧붙였다.

