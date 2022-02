민주당 "당정, 방역에 총력…위기를 기회로 만들 것"

"오미크론 변이 확산, 국민께 송구한 마음"

"우리 사회 문제 해소 위해 이재명 후보와 온 힘을 다할 것"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당이 1일 "오미크론 변이라는 당면한 고비를 넘어 일상회복을 이룰 수 있도록 당정은 비상한 각오로 방역에 총력을 쏟아내겠다"고 밝혔다.

박찬대 민주당 선거대책위원회 수석대변인은 이날 서면 브리핑을 내고 "'위드 코로나'를 시작하며 일상 회복의 희망을 잠시 품었지만, 전세계를 덮친 오미크론 변이는 우리나라를 비켜가지 않았다"면서 "소상공인과 자영업자를 비롯해 국민 모두가 처한 현실을 생각하면 송구한 마음을 금할 수 없다"고 말했다.

그는 "그러나 따뜻한 위로와 협력, 담대한 용기가 있다면 치유와 회복이 불가능한 일은 아닐 것"이라고 강조했다.

또한 "지금은 서로 다른 방향으로 뛰고 있는 두 마리의 토끼를 동시에 잡아야 하는, 참으로 어려운 시기이기도 하다"며 "방역에 만전을 기하면서 실물경제와 물가, 고용안정, 주택시장 등도 안정화해야 한다"고 말했다.

박 수석대변인은 "쉽지 않은 일이지만 새해에는 우리 사회의 가장 큰 문제들을 해소해 걱정은 덜어내고 온기가 골고루 퍼질 수 있도록 이재명 후보와 더불어민주당이 온힘을 다하겠다"면서 "위기를 기회로 만들겠다. 코로나와 함께한 2년이 그러했듯 절망의 위기 속에서 잠재된 힘을 발견하고 희망을 열어가는 새해가 되길 기원한다"고 덧붙였다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr