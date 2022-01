국힘 "文 정권 굴욕 대북정책 파탄… 北, 레드라인 넘어섰다"

"이재명, 北 도발을 층간 소음정도로 여겨… 불법·위험 도발에 강력 대응해야"

[아시아경제 배경환 기자] 북한의 탄도미사일 발사와 관련해 국민의힘이 "문재인 정권의 굴욕적 대북정책이 파탄 나는 순간"이라며 "북한이 결국 넘지 말아야 할 레드라인을 넘어서고 있다"고 강력 비판하고 나섰다.

30일 장영일 국민의힘 선대본부 상근부대변인은 서면 논평을 통해 "올해 들어 7번째로 북한이 작년 한 해 동안 쏘아 올린 미사일을 1월 한 달 동안 다 쏴버렸다"며 이같이 밝혔다.

장 부대변인은 "북한이 이렇게 도발을 계속해도 청와대는 우려와 유감만을 반복하고 이재명 후보는 층간 소음의 불편함 정도로만 여기니 북한이 미사일 시험 발사를 안 할 이유가 있나"라고 물었다. 이어 "북한의 안하무인식 도발은 이미 예고된 일인데도 이재명 후보는 대북 제재 완화를 이야기하고 1년 만에 NSC를 주재한 문 대통령은 도발이라 말도 못 한다"며 "유엔 안보리 결의 위반이면 위반이니 유엔 안보리 결의에 위배 되는 행위로 될 수 있다는 또 뭔가"라고 지적했다.

정부와 여당을 향한 지적도 이어갔다. 장 부대변인은 "국제사회의 대북 제재에 적극 동참하고 북한의 불법적이고 위험한 도발에 강력히 대응하기 바란다"며 "이 후보와 문재인 정권이 서야 할 자리는 북한 편이 아니라 국민 편"이라고 전했다.

앞서 북한은 이날 오전 중거리 탄도미사일 1발을 발사했다. 2017년 11월 대륙간탄도미사일(ICBM)급 미사일 시험 발사 후 중거리는 처음이다. 정치권에서는 4년만에 최대 수위의 도발로 해석하고 있다. 북한이 핵실험 및 ICBM 발사 유예(모라토리엄) 철회 시사를 실제 행동으로 옮길 가능성도 제기되고 있다. 정부 역시 이날 발사된 미사일을 중거리 탄도미사일로 보고 있다.

