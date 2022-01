[종합2보]북, 한달새 7번째 미사일… 극초음속 미사일 가능성

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]북한이 30일 탄도미사일로 추정되는 발사체 1발을 발사했다.

합동참모본부는 이날 출입기자단에게 보낸 문자메시지를 통해 "오전 7시52분께 자강도 일대에서 동해상으로 탄도미사일로 추정되는 발사체 1발을 발사한 것이 포착됐다"고 밝혔다.

미사일의 비행거리는 약 800km, 고도는 약 2000km로 탐지됐다. 비행시간만 30분 이상인것으로 보인다. 한미 정보당국은 현재 정밀 분석중이지만이날 발사된 미사일을 중거리탄도미사일로 보고, 극초음속 활공체 시험발사나 중거리 이상 탄도미사일일 가능성도 있는 것으로 보는 것으로 전해졌다.

북한이 미사일을 발사한 것으로 탐지된 자강도 일대는 지난 5일과 11일에 ‘극초음속 미사일’이라고 주장하는 탄도미사일을 잇따라 시험발사한 장소다. 이어 북한은 14일 개량형 이스칸데르 단거리 탄도미사일(KN-23), 17일 북한판 에이태킴스(ATACMS)로 불리는 단거리 탄도미사일(KN-24)을 쐈다. 25일에는 장거리 순항미사일을, 27일에는 탄두가 변형된 KN-23을 발사했다.북한의 이번 미사일 발사는 새해 들어 일곱 번째 무력시위다. 북한이 한 달에 일곱 차례나 미사일을 쏜 것은 2011년 말 김정은 국무위원장 집권 이후 처음이다.

원인철 합참의장과 폴 러캐머라 한미연합사령관은 이날 북한의 미사일 발사 직후 공조 통화를 통해 상황을 공유하고 한미연합방위태세를 굳건히 할 것을 확인했다고 합참은 전했다.

합참은 "우리 군은 추가발사에 대비하여 관련 동향을 추적 감시하면서 대비태세를 유지하고 있다"고 강조했다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr