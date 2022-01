이탈리아 대선서 마타렐라 현 대통령 재선…투표시작 6일만에 결론(종합)

[아시아경제 이현우 기자] 이탈리아 대통령 선거에서 세르조 마타렐라(80) 현 대통령이 재선됐다. 투표시작 후 6일 동안 8차에 걸친 투표 끝에 이탈리아 대선이 막을 내렸다.

29일(현지시간) 마타렐라 대통령은 이날 실시된 대선 8차 투표에서 과반인 519표를 얻어 당선됐다. 투표에는 헌법에 규정된 대의원 1천9명 가운데 683명이 참여했으며, 과반 기준은 505표다.

이로써 마타렐라 대통령은 전임인 조르조 나폴리타노(96) 전 대통령에 이어 헌정사상 두 번째 재선 대통령으로 기록됐다. 시칠리아 태생으로 법학자이자 변호사 출신인 마타렐라 대통령은 1983년 기독교민주당 소속으로 하원선거에서 당선된 뒤 2008년까지 7선 의원을 지냈다. 내각에도 참여해 부총리를 포함해 의회관계·교육·국방장관을 지내기도 했다.

2008년 정계 은퇴를 선언하고서 야인으로 지내다 나폴리타노 대통령 재임 때인 2011년 10월 헌법재판소 재판관으로 임명됐고 이어 2015년 1월 대선에서 헌정 열두번째 대통령에 당선됐다. 그는 대통령 재임 기간 온화한 성품, 탁월한 국정 운영 및 정국 위기 관리 능력으로 국민적 존경과 신임을 받았다는 평가를 받고 있다.

유럽중앙은행 총재(ECB) 출신인 마리오 드라기 총리도 작년 1월 연립정부 내 갈등으로 주세페 콘테 내각이 붕괴하자 그가 정국 위기 타개를 위해 지명한 인물이다.

마타렐라 대통령은 작년 말부터 연임하지 않겠다고 공언해왔으나 정치권에서 마땅한 후임자를 찾지 못하면서 결국 다시 국가의 부름을 받는 모양새가 됐다.

앞서 좌·우파 정당 그룹은 마타렐라 대통령의 퇴임을 기정사실화한 채 수주간 공동의 대선 후보를 탐색했다. 그러나 대선 투표가 시작된 24일 이후에도 후보 추천을 둘러싼 양측의 신경전은 지속했고, 1∼7차 투표 모두 주요 정당 소속 대의원의 백지 투표·기권 등으로 결론을 내지 못했다.

이런 상황에서 주요 정당들이 더는 대안이 없다고 보고 마타렐라 대통령의 재임을 추진하기로 합의하며 분위기는 반전됐다. 여기에 드라기 총리까지 마타렐라 대통령에 "국가와 국정안정을 위해 자리를 지켜달라"고 공식 요청한 것으로 알려지며 사실상 승부의 추는 기울었다는 관측이 나왔다.

주요 정당 당수들은 8차 투표가 진행되기 전 대통령 관저인 로마 퀴리날레 궁을 찾아 마타렐라 대통령에게 이러한 뜻을 전했고, 마타렐라 대통령도 "국가가 필요로 한다면 대통령 직무를 계속 수행하겠다"며 사실상 이를 수락하면서 이탈리아 대선은 막을 내렸다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr