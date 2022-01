김 총리 "설 연휴, 오미크론 결정적 변수…가족·친지 모임 참아달라"

[아시아경제 세종=손선희 기자] 김부겸 국무총리는 설 연휴가 시작된 29일 "이번 5일 간의 설 연휴가 오미크론 유행의 크기를 결정짓는 변수가 될 것"이라며 "아쉽더라도 가족이나 친지와의 모임은 잠시 참아주고, 불필요한 여행은 자제해 달라"고 요청했다.

김 총리는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "올해 역시 여느 명절과 다른 설을 맞이하게 돼 국민 여러분께 참 송구한 마음"이라며 이같이 적었다. 그러면서도 "오미크론은 전파가 빠르고 무증상이 많아 자신도 모르는 사이 전파자가 될 수 있다"며 "감염의 고리를 끊기 위서는 만남을 최소화하는 것이 가장 중요하다"며 거듭 당부했다.

김 총리는 "많은 국민이 고향 방문을 미뤄줬지만, 적지 않은 분들이 설 연휴에 친척 모임과 여행을 계획하고 있다"며 "스키장과 리조트 예약이 꽉 차고, 주요 관광지를 향하는 열차와 비행기가 만석이라는 소식이 연일 보도된다"고 우려했다. 그는 "얼마나 오래 억누르고 참아왔을지 잘 알기에 충분히 이해하면서도 마음이 무겁다"며 "온 국민의 협조에도 불구하고 오미크론의 확산세가 심상치 않다. 예상은 했지만 속도와 증가폭으로 볼 때 매우 엄중한 상황임이 분명하다"고 경계심을 나타냈다.

김 총리는 "설 연휴 이후 확대될 오미크론의 거센 불길을 막아내기 위해, 정부는 연휴 기간 새로운 의료대응 체계를 점검하고 확립하는 데 총력을 기울일 것"이라고 강조했다. 그러면서 "아마 대다수의 방역 관계자와 의료진은 이번 연휴에도 쉬지 못하고 묵묵히 임무를 수행할 것"이라며 "위로와 깊은 감사의 인사를 전한다"고 격려했다.

김 총리는 "마주한 현실이 녹록지 않지만, 우리는 이번에도 이겨낼 것"이라며 "'나 하나쯤이야'가 아닌 '나 하나라도'라는 마음으로 함께 이 위기를 헤쳐나가기를 바란다"고 기대했다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr