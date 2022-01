바이든 방문 직전, 美 피츠버그서 다리 붕괴…10여명 부상

[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 미국 펜실베이니아주 피츠버그에서 28일(현지시간) 2차선 다리가 붕괴돼 10여명이 경상을 입고 그 중 3명이 병원으로 옮겨졌다고 AP통신이 보도했다.

보도에 따르면 이날 오전 7시 직전 프릭공원 인근의 펀 할로우 크리크에서 눈이 많이 쌓인 다리가 무너졌다.

버스를 비롯한 차량 3~4대가 함께 떨어졌으며 10명가량이 경상을 입었다. 사망자는 확인되지 않았다. 대릴 존스 피츠버그 소방국장은 "부상자의 생명에는 지장이 없다"고 확인했다. 현재 당국은 드론을 이용해 붕괴 구간 아래 사람이 있는지 여부 등을 확인 중이다. 붕괴 원인은 아직 밝혀지지 않았다.

이번 사고는 조 바이든 대통령의 피츠버그 방문을 몇시간 앞두고 발생했다. 바이든 대통령은 이날 1조달러 규모의 인프라 법안 통과 등을 요구하기 위해 피츠버그를 찾을 예정이었다.

사고 직후 백악관은 성명을 통해 바이든 대통령의 방문이 예정대로 이뤄질 것임을 확인했다. 백악관은 "사고 원인에 대해 조사하고 있다"며 "대통령은 사고 직후 다리 위 사람들을 돕기 위해 달려온 이들에게 감사를 표하고 있다"고 밝혔다. 이들은 당시 추락한 버스에 타고 있던 사람들을 구조하기 위해 인간사슬을 만들었다고 AP통신은 전했다.

뉴욕=조슬기나 특파원 seul@asiae.co.kr