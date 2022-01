[아시아경제 이승진 기자] 호텔신라 호텔신라 008770 | 코스피 증권정보 현재가 72,000 전일대비 2,000 등락률 +2.86% 거래량 419,981 전일가 70,000 2022.01.28 15:30 장마감 관련기사 코스피 4Q 실적 전망치 하향…한달 전보다 6.3%↓[클릭 e종목]"호텔신라, 어려운 영업환경 지속…목표가 9%↓"조정호 메리츠금융 회장 5조 클럽 합류 close 는 연결 기준 작년 한 해 영업이익이 1188억원으로 전년(영업손실 1853억원)과 비교해 흑자전환된 것으로 잠정 집계됐다고 28일 공시했다.

매출은 3조7791억원으로 전년 대비 18.5% 증가했다. 순이익은 271억원으로 흑자로 돌아섰다.

4분기 영업이익은 250억원으로 전년동기(영업손실 352억원)와 비교해 흑자전환했다. 같은 분기 매출과 순이익은 각각 1조1298억원과 177억원이다.

