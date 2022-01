윤석열 "디지털 플랫폼 정부 구축하겠다"

[아시아경제 곽민재 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 디지털 플랫폼 정부를 구축하겠다고 선언했다.

윤 후보는 28일 서울 상암동 누리꿈스퀘어에서 열린 ‘벤처·정보통신기술(ICT) 전략 간담회’에 참석해 “디지털 플랫폼 정부를 구축해 전세계에 수출한다면 대한민국이 플랫폼 행정의 표준이 될 수 있다”고 말했다. 이어 “디지털 플랫폼 정부가 단순히 행정효율만을 의미하는 것이 아닌 국민의 참여를 통해 쌍방향 소통할 수 있는 디지털 민주주의를 지향해 행복 증진을 최우선으로 하는 것”이라고 덧붙였다.

윤 후보는 디지털 플랫폼 정부가 선언적 의미가 아닌 충분히 실현 가능한 일이라고 주장했다. 그는 “대한민국의 뛰어난 디지털 기술, 축적된 경쟁력, 전자정부 역량이 바탕이 된다면 충분히 실현 가능하고 반드시 도전 가능한 일”이라고 강조했다.

이를 위해 정부가 보다 발 빠르게 움직여야 한다고 주문했다. 그는 “인공지능(AI) 산업을 집중적으로 육성하고 소프트웨어 산업의 성장을 지원해 민간의 자율과 창의를 충분히 보장해야 한다”며 “연구개발(R&D)과 인재양성을 비롯해 시장의 공정한 경쟁이 조성될 수 있도록 기회를 마련해야 한다”고 말했다. 이어 “ICT 산업 혁신을 제대로 키우는 정부가 진정한 일자리 정부라고 생각한다”고 부연했다.

한편, ‘벤처·ICT 전략 간담회’에는 노준형 ICT대연합 회장, 강삼권 혁신벤처단체협의회 회장을 비롯해 유의동 정책위원회의장, 국민의힘 김영식 의원, 이영 의원, 조명희 의원 등이 참여했다. 이어진 정책 제안, 질의응답 시간에서 강 회장과 노준형 회장은 윤 후보에게 각각 ‘혁신벤처 정책제안집’과 ‘디지털혁신 정책제안집’을 전달했다.

곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr