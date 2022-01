李-尹, 선 양자토론-후 다자토론으로 입장 정리…국민의당·정의당 '반발'

민주당·국민의힘, 31일 양자 토론·다음달 3일 다자토론 입장 정리

국민의당 "양자토론은 담합 행위"

정의당 "윤석열 빼고라도 31일 3자토론 열어야"

[아시아경제 나주석 기자, 이기민 기자] 더불어민주당과 국민의힘이 오는 31일 선(先) 양자토론을 한 뒤 다음달 3일 4자토론을 하기로 뜻을 모았다. 국민의당과 정의당 등은 이 방침에 반발해 TV토론회를 둘러싼 혼란은 이어지고 있다.

28일 국민의힘 선대위 TV토론 협상단장인 성일종 의원은 입장문을 통해 "국민의힘이 제안한 1월 31일 양자토론과 2월 3일 4자토론 제안을 각각 수용해주신 것을 진심으로 환영한다"며 "이에 따라 곧바로 실무협상의 개시를 요청드린다"고 했다.

이에 따라 설 연휴인 오는 31일 이재명 민주당 대선후보와 윤석열 국민의힘 대선후보가 양자토론을 갖고, 별도로 다음달 3일 이 후보와 윤 후보 외에도 안철수 국민의힘 대선후보와 심상정 정의당 대선후보가 참여하는 4자토론을 갖자는 것이다.

앞서 성 의원은 이날 오후 서울 여의도 중앙당사에서 기자회견을 열고 "이 후보는 오는 31일 오후 7시부터 9시 사이 양자토론을 수용하라"며 "방송 3사 주관의 4자토론을 2월3일 개최할 것을 제안한다"고 밝혔다. 이에 박주민 민주당 방송토론콘텐츠 단장은 28일 국민의힘을 제외한 여야 3당의 지상파 방송토론 실무회담 뒤 당사에서 브리핑을 하고 "2월3일 20시에 4자 토론을 진행하기로 합의했다"며 "국민의힘이 제안한 31일 양자 토론 참여를 재차 확인한다"고 밝혔다. 국민의힘 요구를 받아들이겠다는 것이다.

형식상 국민의힘의 수정 제안을 민주당이 수용한 셈이지만, TV토론을 둘러싼 혼란은 이어지고 있다.

먼저 국민의당은 이와 관련해 "오늘 진행된 KBS 룰미팅은 다음달 3일 진행될 지상파3사 방송토론에 대한 룰에 대한 의견을 나누는 자리였고, 3당 간의 실무 협의나 합의를 하는 자리가 아니었다"며 "국민의당은 명확히 국민의힘과 민주당의 양자토론 진행은 법원의 결정 취지를 무시한 ‘담합행위’임을 지적하면서, 민주당에게 양자토론 합의를 철회할 것을 요청했다"고 전했다. 이어 "민주당과 어떤 합의도 한 것이 없다"고 밝혔다.

정의당 역시도 오는 31일 설연휴에 윤 후보를 제외한 3자끼리라도 토론회가 이어져야 한다는 입장을 내놨다. 이동영 정의당 수석대변인은 "정의당은 어제까지 공문으로 참석을 승낙한 3당의 후보 중 누구도 31일 개최가 어렵다 한 후보가 없고, 방송사도 31일 토론회 개최를 준비한 만큼, 31일 토론회 개최가 우선이라는 입장"이라며 "이 후보와 윤 후보가 또다시 양자토론을 강행하는 것은 법원의 결정을 거스르고 심각하게 훼손하는 것"이라고 비판했다.

