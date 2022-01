동명대 동양문화학과 재학생, 환경미화 근로자에 준 선물은 ‘온정’

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 동명대 동양문화학과 1학년 이영환 씨 등 학과 재학생이 설 명절을 앞둔 28일 대학의 교육 환경미화 근무자에게 현금 55만원을 전달하며 감사의 뜻을 표했다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr