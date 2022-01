文대통령, 현장 의료진과 전화통화…오미크론 대응 당부

설 앞두고 의료진과 통화해 상황 점검하고 노고 격려

청해부대 치료약 충분한 공급도 지시

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 28일 오후 현장 의료진과 통화를 갖고 코로나 방역·의료 대응 상황을 점검하는 한편 노고를 격려했다.

문 대통령은 이필수 대한의사협회장과의 통화에서 "코로나 이후 의료진의 참여와 헌신 덕분에 K-방역이 성공적이라는 국제적 평가를 받았다"며 "오늘 통화를 계기로 다시 한번 감사드린다"고 말했다.

또 "오미크론 확산으로 지역사회의 의료체계를 전환하는 데에 동네 병·의원의 역할과 참여가 중요하다"며 코로나19 검사·치료체계 전환에 대한 적극 협조 및 의료기관의 참여 의사를 밝힌 기자회견에 대해서도 감사의 뜻을 전했다.

이 회장은 진단검사키트의 충분한 물량 확보와 먹는 치료제의 충분한 확보의 필요성, 그리고 지자체와의 원활한 소통체계 마련 등에 대해 언급하고 "오미크론 대응이 처음부터 완벽할 수는 없지만 충분히 극복해 나갈 수 있다고 믿는다"고 말했다.

이어 문 대통령은 오상철 전국보건소장협의회장과의 통화에서 "지금까지 보건소가 검사, 역학조사, 자가격리 관리까지 책임진 덕분에 모범 방역을 할 수 있었다"며 "지역 병·의원 중심의 의료체계로 전환하며 장기적으로는 보건소의 부담이 덜겠지만, 단기적으로는 진단검사키트의 배분이나 동네 병·의원의 관리 등 일시적 부담이 증가할 수 있어 마음이 무겁기도 하고 감사하다"고 말했다.

이에 대해 오 소장은 "감염병 대응을 위한 정부의 보건소 정규 인력의 증원에 대해 감사드리고, 코로나 확산을 막는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

문 대통령은 이상덕 하나이비인후과병원 원장에게는 "일선 현장에서 코로나 환자 치료에 큰 역할을 하며 의료계의 모범을 보여줘 감사하다"고 말했고, 이에 이 원장은 "확진자 수가 급격히 늘어나는 상황에서는 일부 병목현상이 발생해 국민이 확진 후에도 몇 시간 동안 애를 태우는 일이 발생하게 된다"며 앱 등을 이용해 문제를 해소해 줄 것을 건의했다. 문 대통령은 "빠르게 해결될 수 있도록 하겠다"고 답했다.

이어 문 대통령은 병원의 간호팀장과 통화에서 간호 인력의 노고에 감사의 마음을 전했고, 간호팀장은 "완치하신 분들이 감사 인사하며 찾아오실 때 보람을 느낀다"고 말했다.

호흡기클리닉을 운영하고 있는 최영권 NH 미래아동병원 원장은 "정부에서 음압기나 공기청정기 등의 설치를 지원하여 그 덕분에 운영이 잘 되고 있다고 본다"며 "중대본 지침이 신속하게 전달되면 그대로 잘 협조하겠다"고 말했다.

문 대통령은 "초기에 시행착오들이 있을 수 있는데, 정부는 정부대로 의료계와 잘 협력해서 시행착오를 줄일 수 있도록 하겠다"고 말했다.

한편 이날 문 대통령은 청해부대 코로나19 확진자 발생과 관련, 정부가 이미 먹는 치료제를 보급한 바 있으나 추가 상황에 대비하여 충분한 치료제를 신속하게 공급하고 모든 파병부대에 대해 코로나19 방역을 보다 더 세밀하게 챙길 것을 지시했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr