[포토] 윤석열, 벤처·ICT 혁신 토론회 참석

[아시아경제 윤동주 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 28일 서울 마포구 상암동 누리꿈스퀘에서 혁신벤처단체협의회 주최로 열린 “차기 대통령의 디지털혁신 방향은?” 벤처·ICT 혁신 전략 토론회 참석하고 있다.

디지털 플랫폼 정부를 통해 벤처·ICT산업을 육성하기 위한 정책대안을 논의하는 자리라고 밝힌 이번 토론회에서 윤 후보는 준비해온 자료만 읽고, 참석자들과 기념촬영 후 30여분만에 자리를 떠났다.

