"기업 체감 물가상승률 10%로 높아…원자재 가격 상승 원인"

[아시아경제 서소정 기자] 국내 기업들의 향후 1년간 인플레이션에 대한 기대치가 10%대로 물가안정 목표수준인 2%를 크게 웃도는 것으로 나타났다. 또 기업들은 지난 1년간의 인플레이션 수준을 실제 수치보다 과대하게 인식하는 경향을 보였다.

한국은행이 28일 발표한 '기업의 가격설정행태 및 기대인플레이션의 특징과 시사점' 보고서에 따르면, 2020년 11월부터 2021년 1월까지 국내 1572개 기업을 대상으로 설문 조사한 결과, 기업들이 인식한 과거 1년간의 인플레이션율(물가상승률) 수준은 평균 9.7%로 조사됐다.

향후 1년간의 기대 인플레이션율도 10.6%로 물가 관리 목표인 2.0%를 크게 상회했다.

남윤미 한은 경제연구원 미시제도연구실 부연구위원은 "코로나19 발생 이후 원자재 가격 상승에 따른 기업들의 체감물가 상승으로 인해 기업의 기대인플레이션이 높게 나타난 것"이라며 "코로나 사태로 수요감소에 따라 급락했던 원유가격이 2020년 4월 이후 반등해 가파르게 상승하는 등 원자재 가격이 큰 폭으로 상승한 것이 요인"이라고 말했다.

남 부연구위원은 "기업경영에서 거시지표 활용도가 낮고, 물가안정목표제에 대한 낮은 인식수준도 기업의 기대인플레이션을 높였다"고 분석했다.

아울러 이번 조사에서는 기업의 가격 경직성이 2016년 조사보다 완화한 것으로 나타났다. 가격 조정 요인을 수시로 점검해 요인이 확인되면 그때그때 실제로 가격에 반영하는 기업들이 증가했다는 뜻이다. 가격 경직성은 가격 조정 요인이 발생했음에도 불구하고 다양한 현실적 제약 때문에 경제주체들이 가격을 서서히 조정하는 것을 의미한다.

남 부연구위원은 "비제조업보다는 제조업이, 대기업보다는 중소기업이, 단골 및 장기계약 고객비중이 낮을수록, 공공기관보다 사기업 및 일반 소비자 고객 비중이 높을수록 가격경직성이 약한 것으로 나타났다"고 설명했다.

그는 이어 "2016년에 비해 가격경직성이 완화되고 기업 간 가격경직성의 이질성이 확대되고 있는 만큼 통화정책 파급효과와 지속성에 변화가 나타날 가능성에 유의할 필요가 있다"고 덧붙였다.

