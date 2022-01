개인·기관 순매수…코스피 오후 들어 1.5%대 상승

삼성전자 2.6%, SK하이닉스 7%대 상승

[아시아경제 이민지 기자] 개인과 기관의 순매수세에 코스피가 오후 들어 상승 폭을 키우고 있다.

28일 오후 1시 51분 코스피는 전 거래일 대비 1.56%(40.80포인트) 상승한 2655.29를 가리키고 있다. 이날 코스피는 장중 2600선을 하회하며 0.9%에 육박하는 내림세를 보였지만 이내 다시 오름세를 보이며 상승 폭을 키우고 있다.

투자자 동향을 보면 개인과 기관이 각각 3160억원, 1430억원어치 주식을 사들였고 외국인은 홀로 4865억원어치 주식을 팔았다. 업종별로 보면 의료정밀(6.4%), 건설업(6.2%), 유통업(4.3%), 음식료업(3.4%) 등이 강세를 보이고 있다.

LG에너지솔루션을 중심으로 한 2차전지 업종은 오후에도 약세를 보이고 있다. LG에너지솔루션은 9.31% 하락한 45만8000원에 거래됐고 삼성SDI(2.86%), SK이노베이션(-1.62%), SK아이이테크놀로지(-9.06%)도 하락했다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 72,900 전일대비 1,600 등락률 +2.24% 거래량 16,423,428 전일가 71,300 2022.01.28 14:14 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정‘롤러코스터’ 코스피, 2차전지 업종 투심 악화 부담(종합)낙폭 과대 인식…코스피·코스닥 상승 출발 close (2.66%)와 SK하이닉스(7.05%)는 큰 폭의 오름세를 보이며 지수 상승을 이끌고 있다. 기관들은 두 종목에 대해 각각 9만8000주, 24만8000주 규모로 사들였다. SK하이닉스는 외국인들도 순매수 중인데 총 40만7000주를 매집했다.

이외에도 NAVER(2.31%), 삼성바이오로직스(3.65%), LG화학(3.44%), 카카오(3.03%), 기아(2.78%), KB금융(2.07%)도 오름세를 보이고 있다.

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 2.46%(20.92포인트) 급등한 870.95를 가리키고 있다. 이날 지수는 오전 중 1% 넘는 하락세를 보이기도 했지만 오후 들어 가파른 상승곡선을 그리고 있다. 투자자 동향을 보면 외국인과 기관이 각각 290억원 485억원어치 주식을 샀고 개인은 홀로 774억원어치 주식을 팔았다.

시가총액별로 보면 셀트리온헬스케어(4.5%), 에코프로비엠(1.5%), 펄어비스(1.5%), 카카오게임즈(1.07%), HLB(6.89%), 셀트리온제약(5.05%), 씨젠(2.66%)는 상승했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr