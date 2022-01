제주항공, 오는 29일부터 인천~사이판 운항

[아시아경제 유현석 기자] 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 15,100 전일대비 250 등락률 +1.68% 거래량 129,264 전일가 14,850 2022.01.28 14:14 장중(20분지연) 관련기사 김이배 제주항공 대표 "내년 B737-MAX 도입…중단거리 우위 확보"제주항공, 설연휴 국내선 증편…1만600석 규모제주항공, 국내선 특가 항공권 판매…편도 운임 1만7000원부터 close 은 인천~사이판 노선 운항을 재개한다고 28일 밝혔다.

오는 29일부터 3월2일까지 운항하는 인천~사이판 노선의 운항스케줄은 인천국제공항에서 오전 8시30분(이하 현지시각)에 출발해 사이판에 오후 2시10분에 도착한다. 사이판에서는 오후 3시40분(1월29일은 오후 3시10분)에 출발해 인천공항에 저녁 7시25분(1월29일은 저녁 6시55분)에 도착하는 일정이다.

이번 인천~사이판 노선은 지난해 6월 체결된 한국·사이판 여행안전권역(트래블 버블) 시행에 따라 단체여행프로그램 운영 항공사로 선정돼 운항되는 전세기 상품이다. 트래블 버블 프로그램의 경우 여행기간 방역 안전을 확보하기 위해 지정된 여행사를 통한 단체여행객만 허용되며, 우리나라 귀국 시 자가 격리가 면제된다.

제주항공을 이용해 사이판을 여행하고자 하는 고객들은 지정된 여행사를 통해 상품을 예약하면 된다. 해당 여행 상품은 켄싱턴 호텔패키지로 구성된 모두투어의 상품과 코랄 오션리조트에 72홀 골프 라운딩이 포함된 리더스투어의 상품으로 구성됐다.

