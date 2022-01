전국민중행동 관계자들이 28일 서울역 앞에서 설날 맞이 노동·시민사회단체 공동 기자회견을 열고 사회공공성 강화와 불평등 타파 등을 촉구하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.