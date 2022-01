[아시아경제 이선애 기자] 바른손 바른손 018700 | 코스닥 증권정보 현재가 4,520 전일대비 115 등락률 -2.48% 거래량 490,813 전일가 4,635 2022.01.28 11:50 장중(20분지연) 관련기사 바른손, 두나무 주식 81억원 규모 양도 결정‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제감사합니다 “코이즈”로 1억 벌었습니다! 후속株 또 갑니다, 선착순 마감 close 은 영화 ‘거미집(가제)’에 94억원을 투자키로 했다고 28일 공시했다. 이는 최근 자기자본 대비 29.95%에 해당하는 규모다. 투자목적은 영화 투자 및 신규 수익원 확보다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr