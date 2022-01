우리은행, '모바일 운전면허증' 실명확인에 쓴다

[아시아경제 송승섭 기자]은행 지점에서 실명확인 시 모바일 운전면허증을 이용할 수 있게 된다.

우리은행은 28일 금융권 최초로 모바일 운전면허증을 실명확인 수단으로 사용한다고 밝혔다. 이를 위한 시스템은 행정안전부·한국조폐공사와 구축해 시행한다. 모바일 운전면허증은 지점 등에서 대면 업무 시 사용할 방침이다.

모바일 운전면허증은 행정안전부 디지털 정부 혁신 추진 계획과 디지털 뉴딜 사업의 일환이다. 정부 발행 공식 디지털 신분증으로 블록체인 분산 신원 증명(DID) 기술이 적용됐다. 위·변조가 불가능하고 개인이 필요한 정보만 선택해 제공할 수 있다. 전일부터 발급이 시작됐다.

면허시험장과 경찰서 등에서 모바일 운전면허증을 발급받은 고객은 우리은행 영업점에서 QR코드 스캔으로 실명확인이 가능하다. 우리은행은 블록체인으로 제출 정보의 무결성을 검증한다. 은행직원의 단말기 화면에 고객 신분증 이미지가 표시되면 이를 바탕으로 실명확인 업무를 수행하게 된다.

고객은 스마트폰에 저장된 디지털 신분증으로 편리하게 금융거래를 할 수 있다는 장점이 있다. 은행도 신분증의 위·변조, 훼손, 부정사용의 위험을 낮춰 금융사고를 예방할 수 있다.

우리은행 관계자는 “이번 서비스가 앞으로 비대면 채널까지 확대되면 비대면 실명확인 프로세스도 혁신적으로 개선할 수 있다”며 “우리금융그룹 계열사뿐 아니라 제휴기업과의 혁신서비스에도 이용 가능 하도록 활용도를 계속 높여나갈 계획”이라고 강조했다.

