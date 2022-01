국힘 최고위원 "윤석열 절대 대통령되면 안 돼…아, 죄송합니다" 토론 중 '말실수'

김재원 최고위원, 생방송 토론 도중 말실수

[아시아경제 윤슬기 기자] 김재원 국민의힘 최고위원이 지상파 생방송 토론 중 "윤석열 후보는 절대로 대통령이 되면 안 된다"고 말실수를 한 뒤 정정했다.

김 최고위원은 27일 밤 MBC '100분 토론' 도중 박찬대 더불어민주당 의원의 말을 맞받으려다 이같이 말했다.

이날 방송에서 박 의원은 "(양자 회동 때) 홍준표 의원이 '국정운영 능력을 보충해야 한다, 처가비리 엄단해야 한다'며 좀 무리한 요구를 (윤 후보에게) 했던 것 같다. 국민의힘이 이를 감당할 수 없어 비공개 (만남)을 공개한 것 아닌가"라며 윤석열 국민의힘 대선 후보와 홍 의원의 갈등을 언급했다.

이에 대해 김 최고위원은 "민주당에서 그런 평가를 하시더라도 우리가 갈 길은 확연하다. 이재명 후보를 향해서 홍준표 의원은 절대로 대통령이 되어서는 안 될 사람이라고 했다"며 "홍 후보는 그런 의미에서 윤석열 후보를 도울 거라고 생각하고 실제로 돕고 있다"고 주장했다.

그러면서 "너무 좋아하지 마시고 홍 의원 말씀을 귀담아 들으시길 바란다. 윤석열 후보는 절대로 대통령이 되면 안 될 사람이라는 것"이라고 말했다. '이재명'이라고 할 것을 '윤석열'로 잘못 말한 것이다.

이를 들은 패널들 사이에서 웃음이 터졌다. 정봉주 전 열린민주당 최고위원은 "윤석열이요? 알겠습니다"고 농담을 던졌다. 말실수에 당황한 김 최고위원은 "죄송합니다. 이재명 후보는 절대로 대통령이 되면 안 된다는 것"이라며 "내가 맨날 윤석열 후보 칭찬을 하다보니 그렇게 됐다"고 실수를 바로 잡았다.

