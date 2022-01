[아시아경제 이명환 기자] SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 120,500 전일대비 7,000 등락률 +6.17% 거래량 2,310,352 전일가 113,500 2022.01.28 11:12 장중(20분지연) 관련기사 ‘롤러코스터’ 코스피, 2차전지 업종 투심 악화 부담(종합)SK하이닉스, 보통주 1주당 1540원 배당…총 1조 규모낙폭 과대 인식…코스피·코스닥 상승 출발 close 가 지난해 4분기 역대 최대 실적을 달성했다는 소식에 오름세를 보이고 있다.

SK하이닉스는 28일 오전 10시17분 현재 전 거래일보다 4.85% 오른 11만9000원에 거래되고 있다.

SK하이닉스는 지난해 연결기준 매출액이 42조9977억원으로 전년 동기대비 34.8% 증가했다고 이날 밝혔다. 지2018년 기록한 40조4451억원의 매출액을 뛰어넘어 역대 최대 매출 기록을 세웠다. 영업이익은 12조4103억원으로 147.6% 증가했다.

한편 SK하이닉스는 보통주 1주당 1540원을 배당하기로 했다고 같은 날 공시했다. 배당금 총액은 1조589억원이며 시가배당률은 1.2%다. 주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급 예정이며 정기 주주총회 일정은 미정이다.

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr