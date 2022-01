민간 운용사가 재정 모(母)펀드를 운용…뉴딜펀드 8000억원 조성 주관

[아시아경제 부애리 기자] 산업은행이 산업은행·성장금융과 함께 정책형 뉴딜펀드를 주관할 운용사 선정 계획을 28일 공고했다.

민간 운용사는 재정 1500억원을 활용해 올해 뉴딜펀드 조성 목표 4조원 중 20%에 해당하는 8000억원 규모의 펀드를 조성하게 된다. 4조원 중 산은이 2조원, 성장금융이 1조2000억원, 민간운용사가 8000억원을 주관한다.

민간 운용사는 뉴딜펀드의 세부 조성계획 마련, 자펀드 운용사 선정, 펀드별 투자현황 관리 등의 역할을 수행할 예정이다.

산은 관계자는 "민간 운용사의 뉴딜펀드 주관기관 참여를 통해 경쟁체제를 도입하고 창의성을 제고해 뉴딜펀드 운용의 효율성 강화와 스펙트럼 확대가 기대된다"고 말했다.

