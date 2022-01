美, 차이나텔레콤 이어 차이나유니콤도 퇴출

[아시아경제 조현의 기자] 미국 연방통신위원회(FCC)가 '잠재적 안보 위협'을 이유로 중국의 3대 통신사 중 하나인 차이나유니콤의 미국 내 영업허가를 취소했다. 지난해 10월 차이나텔레콤을 퇴출한 지 3개월 만이다.

27일(현지시간) 블룸버그통신 등에 따르면 미 의회 감독을 받는 독립 기구인 FCC는 이날 위원 4명이 참석하는 회의를 열어 '찬성 4 대 반대 0'으로 이같이 결정했다.

FCC는 중국 정부가 차이나유니콤을 사실상 소유·지배하고 있다고 판단했다. 제시카 로즌워슬 FCC 위원장은 "국가 안보 지형이 바뀌었다"며 "중국 국영 통신사들이 미국 통신망 안보에 실질적 위협을 가하고 있다는 증거가 쌓이고 있다"라고 말했다.

차이나유니콤의 미국 내 자회사 차이나유니콤 아메리카는 이에 따라 60일 내로 모든 서비스를 종료해야 한다. 2002년 미국에 진출한 지 20년 만이다. 차이나유니콤은 FCC의 결정에 대해 "정당한 근거와 적합한 절차가 없었다"고 반발했다.

FCC는 2020년 통신 안보 문제가 불거지자 차이나유니콤을 포함한 중국 통신사에 안보 위협에 대한 소명을 하도록 요구했다. 차이나유니콤은 "미국에서 약 20년간 법을 준수하며 사업을 운영해왔다"며 미 당국과 기꺼이 협력할 것이라고 답했지만 FCC는 "답변이 불완전하고 부정확하거나 오해의 소지가 있다"고 말했다.

미국은 지난해 10월에도 또 다른 중국 유력 통신사 차이나텔레콤에 대해 "중국 정부의 착취와 영향력, 통제의 대상"이라며 차이나텔레콤 아메리카의 영업 허가를 취소했다. 차이나텔레콤은 차이나유니콤보다 2년 앞선 2000년 미국 자회사를 설립해 미국에서 휴대전화와 인터넷 영업을 해왔다.

미국이 연이어 '영업허가 취소'란 강력한 카드를 꺼낸 것은 통신망을 작은 위험에도 노출하지 않겠다는 의지를 반영한 것으로 분석된다. 차이나텔레콤, 차이나유니콤에 이어 차이나모바일까지 중국 3대 통신사는 뉴욕 증시에서도 퇴출당했다. 도널드 트럼프 전 대통령이 2020년 11월 중국군과 연계된 기업에 대한 미국인의 투자를 금지하는 행정명령을 내린 데 따른 것이다.

