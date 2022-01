이재명 "섬 주민에 1000원 여객선 월 5회 제공…교통기본권 보장"

소확행 공약 55…"섬 주민의 '교통기본권' 소외돼선 안돼"

귀향객에도 연 2회 적용

[아시아경제 이기민 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보는 28일 페이스북에 55번째 '소확행(소소하지만 확실한 행복)' 공약으로 "섬 주민이 1000원에 여객선을 탈 수 있도록 하는 '섬 주민 1000원 여객선'을 월 5회 제공하겠다"고 발표했다.

섬에 거주하고 있는 주민들의 교통기본권을 보장하고, 교통요금 부담을 완화하겠다는 취지다.

이 후보는 "섬은 저마다의 가치를 품고 있는 천혜의 자원이자 우리 민족의 영토다. 섬 주민들이 해양영토를 지키는 역할을 하고 있음에도 육지와 떨어져 있다는 이유로 모든 국민이 가져야 할 교통기본권을 누리지 못하고 있다"며 "1000원 여객선으로 섬 주민들의 대중교통이용 기본권이 보장되고 불편함이 다소 해소되기를 바란다"고 말했다.

이 후보는 또 명절 기간 섬 지역의 고향을 방문하는 귀향객들에게도 연 2회 '1000원 여객선'을 이용할 수 있도록 해 편안한 귀향과 함께 섬 관광도 활성화도 이루겠다고 공약했다.

섬에는 의료·교육 등 시설이 거의 없다 보니 주민들이 삶의 유지를 위해 잦은 육지 왕복이 불가피지만 배편이 많지 않을 뿐 아니라 이동 비용이 많이 들어 불편이 크다고 민주당 측은 설명했다. 특히 배편 특별할인 제도가 있지만 육지에서 생활하는 국민 교통요금 수준에 비하면 여전히 큰 부담이라고 덧붙였다.

