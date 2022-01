홍남기 "주요 지표 견조한 성장세, 위기 강한 韓경제 입증" SNS 메시지

[아시아경제 세종=김혜원 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 28일 발표된 '2021년 12월 및 연간 산업활동동향'과 관련해 "건설투자를 제외한 대부분 주요 지표가 견조한 성장세를 보이며 '위기에 강한 한국 경제'를 다시 한번 입증했다"고 강조했다.

홍 부총리는 이날 산업활동동향 발표 직후 페이스북에 글을 올려 "주 초 발표된 국내총생산(GDP) 속보치를 통해 확인된 우리 경제의 빠르고 강한 회복세를 다시 한번 볼 수 있었다"며 이같이 밝혔다.

산업활동동향에 따르면 지난해 연간으로 전 산업 생산(4.8%), 광공업 생산(6.9%), 서비스업 생산(4.3%), 소매판매(5.5%), 설비투자(9.0%)가 모두 증가했다. 건설투자(-4.9%)는 감소했다.

홍 부총리는 "(지난해) 12월 지표에서도 이런 흐름이 확인됐으며 특히 광공업 생산 증가세가 4.3%로 도드라진다"면서 "코로나19 재확산과 거리두기 재개라는 어려운 여건에도 불구하고 예상을 뛰어넘는 결과를 보였다"고 말했다.

그는 "하지만 우리 경제를 둘러싼 여건은 여전히 녹록지 않다"며 "거리두기, 오미크론 확산세 등으로 내수 영향이 우려되는 가운데 대외적으로도 러시아-우크라이나 등 지정학적 긴장 고조, 주요국 통화 정책 긴축 가속화 등 불확실성도 지속되고 있다"고 전했다.

홍 부총리는 "정부는 관련 동향을 면밀히 모니터링하고 방역 안정에 최선을 다해나가면서 대내외 리스크를 선제적으로 관리해나가는 데 주력하겠다"고 강조했다.

세종=김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr