교육격차 해소, 우수강사 확보 노력

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북 봉화교육지원청은 지난 17일부터 26일까지 순회 방과후학교 전문강사 선정을 위한 제안서 평가위원회를 열어 모두 19명의 순회 전문강사를 뽑았다.

봉화교육지원청은 농산어촌 지역의 방과후학교 강사를 확보하는 어려움을 줄이기 위해 순회 방과후학교 전문강사제를 운영하고 있다. 초등교과 중학교를 대상으로 희망에 따라 순회 전문강사를 배치해 방과후학교 운영에 지원토록 한다.

올해 순회 전문강사로 15개 프로그램 39강좌에 24명을 선발해 배치할 계획이다.

박세락 교육장은 “봉화지역 순회 방과후학교 전문강사제 사업으로 교원의 방과후학교 업무 지원뿐만 아니라 사교육비 경감과 교육격차 해소에도 힘을 쏟겠다”고 말했다.

영남취재본부 김귀열 기자 mds7242@asiae.co.kr