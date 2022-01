밀키트 1위 프레시지, 2위 테이스티나인 품었다

1000억원 규모 인수·합병 계약

[아시아경제 구은모 기자] 밀키트(간편조리식) 업계 매출 1위 프레시지가 2위 테이스티나인을 인수한다.

프레시지는 테이스티나인과 1000억원 규모 인수·합병(M&A) 계약을 체결했다고 26일 밝혔다. M&A 이후에도 기존 홍주열 대표 체제는 유지되며 홍 대표는 프레시지 공동대표로 주요 의사 결정에 함께 참여한다.

프레시지는 최근 전략적 M&A를 강화하고 있다. 지난해 11월 건강·특수식 전문기업 '닥터키친'부터 올해 간편식 기업 '허닭', 물류업체 '라인물류시스템'에 이은 네번째 M&A다.

프레시지는 "테이스티나인의 간편식 브랜드 기획 능력과 생산 인프라를 결합해 B2C(기업 대 개인) 경쟁력을 강화하고 테이스티나인의 생산시설을 활용해 소량부터 대량생산까지 모두 가능한 B2B(기업 간 거래) 퍼블리싱 역량을 확보하게 됐다"고 설명했다.

또 "테이스티나인과 오프라인 사업을 강화하며 중간 유통 과정 없이 소비자에게 직접 간편식을 판매할 수 있는 판로를 확장할 것"이라고 덧붙였다.

프레시치는 현재 헬스장과 PC방 등 사람이 모이는 공간에 맞는 간편식을 기획하고 직납하는 '비욘드 리테일(Beyond Retail)' 신사업을 진행중이라고 소개했다.

정중교·박재연 프레시지 공동대표는 "이번 M&A는 주목받는 밀키트 시장 1, 2위 기업의 결합이라는 점에서 의의가 크다"며 "1, 2위 기업 간 연합전선을 통해 간편식 시장에서 독보적인 입지를 다진 후 식품업계의 혁신을 주도해 나갈 것"이라고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr