KT, 설 연휴 대비 '네트워크 집중 관리 체제' 돌입

네트워크 전문가 1490명 배치...24시간 감시와 긴급복구 체계 운영

안부전화·영상통화 콜 증가에 대비해 관련 시설 점검 완료

[아시아경제 구은모 기자] KT는 설 연휴 동안 고객들에게 안정적인 통신 서비스를 제공하기 위해 특별 대책을 마련하고 24일부터 오는 2월 2일까지 ‘유무선 네트워크 집중 관리’에 들어간다고 밝혔다.

KT는 유무선 네트워크 집중 관리 기간에 하루 평균 1490명의 네트워크 전문가를 배치한다. 24시간 집중 감시와 긴급 복구 체계도 운영한다.

KT는 앞서 명절 기간 트래픽 증가가 예상되는 KTX 역사를 비롯해 공항, 쇼핑센터, 주요 번화가 등 인파가 모이는 전국 1000여개 지역의 통신인프라 품질 점검과 용량 증설을 마쳤다.

KT는 명절 기간 코로나19로 인한 비대면 만남 상황에 따른 안부전화, 영상통화 증가에 대비하기 위해 관련 시설에 대한 점검을 완료했다. 올레tv, 온라인동영상서비스(OTT)에서 발생하는 실시간 트래픽을 집중 감시해 비상상황 발생 시 긴급 복구 체계로 대응할 방침이다.

아울러 명절 연휴 기간을 노린 설 선물 택배, 안부 인사 등을 사칭 한 스미싱 문자 등의 사이버 공격에 대비해 동 정부의 '설 명절 보이스피싱 및 스미싱 주의' 안내 문자도 가입자들에게 사전 발송 했으며, 사전 차단 대응과 실시간 감시를 강화해 피해가 발생하지 않도록 노력할 계획이다.

KT 관계자는 "코로나19 방역지침에 따라 통신 서비스로 연휴를 즐기는 고객이 많아진 만큼 KT는 안정적인 통신 서비스 제공을 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.

