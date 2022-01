"유승민도 굿 했다" 김건희 발언에…유승민 "허위 날조" 강력 반발

유승민 "언급할 가치조차 없지만…굿도, 정치 공작도 안 했다"

[아시아경제 윤슬기 기자] 국민의힘 대선 경선 이후 잠행하며 대선 관련 발언을 아껴온 유승민 전 의원이 윤석열 대선 후보 배우자 김건희씨의 이른바 '7시간 녹취록' 내용 중 자신이 굿을 했다고 김씨가 주장한 데 대해 "허위 날조"라고 목소리를 높였다.

유 전 의원은 23일 자신의 페이스북에 글을 올려 "김건희씨가 녹취록에서 나에 대해 말한 부분은 모두 허위 날조임을 분명히 밝힌다"며 김씨의 주장을 부인했다.

앞서 MBC 뉴스데스크는 전날(22일) ''너는 검사 팔자다'…고비마다 점술가 조언?'이라는 제목으로 유튜브 기반 매체 '서울의소리' 이명수 기자와 김씨의 통화 녹취록을 보도했다. 공개된 녹취록에서 김씨는 "이 바닥에선 누구 굿하고(하는지) 나한테 다 보고 들어와. 누가 점 보러 가고 이런 거. 나는 점집을 간 적이 없거든. 나는 다 설(說)이지. 증거 가져오라고 해. 난 없어, 실제로"라고 말했다.

김씨는 이어 이 기자가 "홍준표도 굿했어요?"라고 묻자 "그럼"이라고 답했고, 이 기자의 "유승민도?"라는 물음에도 "그럼"이라고 답했다.

유 전 의원은 앞서 공개된 녹취록에서 김씨가 유 전 의원의 정치공작으로 윤 후보가 이른바 '고발사주' 의혹에 휩싸였다고 주장한 데 데해서도 "나는 고발사주를 공작한 적이 없다"며 "언급할 가치조차 없지만 사실 관계를 분명히 알린다"고 강력 반발했다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr