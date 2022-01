[아시아경제 정동훈 기자] 서울 서대문구 창천동의 한 빌라에서 불이 나 20대 여성이 숨졌다.

23일 소방 당국에 따르면 지난 22일 오후 10시 36분께 이 빌라 1층에서 시작된 불은 소방관들이 현장에 도착한 오후 10시 41분께 꺼졌다. 하지만 집 안에 있던 A(28)씨는 숨진 채 발견됐다.

화재로 인한 추가 인명피해는 없는 것으로 전해졌다.

경찰은 정확한 사망 경위와 화재 원인을 조사하고 있다. A씨 시신에 대한 부검과 화재 현장 감식도 진행된다.

