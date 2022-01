CU, 명절 간편식 ‘복 많이 도시락’ 출시…“기존보다 20% 증량”

[아시아경제 임춘한 기자] CU는 코로나19 확산으로 인해 집에서 설을 보내는 사람들을 위해 명절 간편식인 ‘복 많이 도시락’을 선보인다고 23일 밝혔다.

복 많이 도시락은 특제 소스를 발라 구워낸 큼직한 너비아니에 김치전, 해물부추전, 오미산적 등 각종 전을 담았다. 또한 김치 볶음, 시금치 무침, 메추리알 조림 등 총 10여 종의 인기 반찬을 한 데 모았다. 성인 남성도 든든하게 한 끼를 즐길 수 있을 정도로 내용물을 기존 도시락 대비 20% 가량 증량했다.

CU의 최근 3년간 설 연휴 기간 매출을 분석한 결과에 따르면 도시락 매출은 2019년 전주 대비 22.3%, 2020년 26.7%, 2021년 30.8% 증가한 것으로 나타났다. 입지별로는 독신자주택가가 일반 입지보다 명절 기간 점포당 일 평균 도시락 판매량이 30% 이상 높았다.

BGF리테일 관계자는 “새로운 한 해를 시작하는 고객들이 올해도 좋은 일만 가득하길 바라면서 알찬 구성의 복 많이 도시락을 출시했다”며 “대표적인 근거리 소비 플랫폼으로 자리잡은 편의점을 이용하는 고객들이 꾸준히 늘어나는 데 맞춰 연휴에도 매력적인 상품들과 서비스로 즐거움을 제공할 것”이라고 말했다.

