이마트, 직원 성과급 확대 … 회사 배당이익도 재원으로 투입

[아시아경제 조인경 기자] 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 139,000 전일대비 2,000 등락률 -1.42% 거래량 115,802 전일가 141,000 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 "미니스톱 품은 롯데" … 세븐일레븐 vs 이마트24 격차 더 벌린다‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제"백신접종 증명서 없어도 출입" … 서울 대형마트 방역패스 운영 중단 close 가 올해부터 투자 수익인 배당이익을 성과급 재원으로 활용한다. 기존 영업이익을 토대로 지급할 때보다 성과급 규모가 커질 것으로 보인다.

22일 유통업계에 따르면 이마트는 최근 사내 공지를 통해 "그룹사의 투자 수익인 배당이익을 직원 성과급 재원으로 활용하기로 했다"고 공지했다.

그동안 이마트는 상·하반기로 나눠 각각 1월과 7월 직원별 성과에 따라 성과급을 지급해 왔다. 기존에는 영업이익을 기반으로 했는데, 올해부터는 회사가 거둔 배당이익의 일부도 성과급 재원에 포함시키기로 한 것이다.

이마트는 공지에서 "이베이코리아의 성공적 인수를 통해 핵심 경쟁력을 강화하고, 온오프라인 커머스의 완성형 에코시스템을 구축한 의미 있는 한 해였다"며 "회사 전체의 성과로도 보상받아야 한다는 판단 하에 성과급 재원 기준을 추가로 확대했다"고 설명했다.

이에 따라 이마트는 확대한 재원을 작년 하반기 성과급으로 적용해 21일 오전 지급했다. 성과급은 직급과 성과에 따라 차이가 있지만 통상 연봉의 10~20% 수준으로 알려졌으며, 이번 재원 확대로 개인별 성과급이 5~20% 추가로 늘어날 것으로 추산된다.

이마트 관계자는 "직원과 회사 성과를 나누는 차원에서 성과급 재원을 확대했다"고 설명했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr