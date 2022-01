코스피, 美증시 급락 영향 '2830선' 등락..."당분간 경계 심리 불가피"

[아시아경제 박지환 기자] 21일 국내 증시가 조기 긴축 우려로 급락한 미 뉴욕 증시 약세 영향으로 동반 약세 흐름을 지속하고 있다. 증시 전문가들은 적어도 이달 말까지 시장 분위기는 경계 심리가 짙게 나타날 것으로 본격적인 반등세를 보기 힘들 것이란 전망이 나온다.

이날 오전 10시58분 기준 코스피는 전 거래일 대비 1.02%(29.23포인트) 하락한 2833.45을 가리키고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 0.88%(25.19포인트) 하락한 2837.49로 출발했다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 2430억원, 3911억원 순매도했다. 개인은 6300억원 순매수하며 지수를 방어하고 있다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 등락이 엇갈렸다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 75,100 전일대비 1,400 등락률 -1.83% 거래량 8,744,630 전일가 76,500 2022.01.21 12:04 장중(20분지연) 관련기사 5G 가입자 2000만 시대… 가입자 속마음은 "최신폰 때문에 5G 요금 억지로 쓴다“"TSMC 쫓는 삼성, 차량용 반도체가 과제"“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close (-1.44%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 119,500 전일대비 5,500 등락률 -4.40% 거래량 3,205,720 전일가 125,000 2022.01.21 12:04 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 조기 긴축 우려 여전...외국인·기관 팔자에 2840선 약세엿새만에 반등한 韓증시…양시장 상승마감“쓰레기 매립장서 수소 1만t 추출”…카이스트發 플라즈마 혁신 close (-4.00%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 700,000 전일대비 4,000 등락률 +0.57% 거래량 180,560 전일가 696,000 2022.01.21 12:04 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 조기 긴축 우려 여전...외국인·기관 팔자에 2840선 약세[클릭 e종목] LG에너지솔루션 '0주' 배정이라면..엿새만에 반등한 韓증시…양시장 상승마감 close (-1.01%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 676,000 전일대비 12,000 등락률 -1.74% 거래량 145,538 전일가 688,000 2022.01.21 12:04 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 조기 긴축 우려 여전...외국인·기관 팔자에 2840선 약세[클릭 e종목] LG에너지솔루션 '0주' 배정이라면..엿새만에 반등한 韓증시…양시장 상승마감 close (-1.31%) 등이 내림세다. 반면 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 819,000 전일대비 3,000 등락률 +0.37% 거래량 21,071 전일가 816,000 2022.01.21 12:04 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 조기 긴축 우려 여전...외국인·기관 팔자에 2840선 약세정부, 백신·원부자재 공급망 강화에 총 1264억원 투입…"민관 역량 결집" 양시장 장 초반 반등…코스닥은 1% 넘게 올라 close (0.49%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 59,900 전일대비 400 등락률 +0.67% 거래량 610,712 전일가 59,500 2022.01.21 12:04 장중(20분지연) 관련기사 양시장 장 초반 반등…코스닥은 1% 넘게 올라악재 휘몰아친 시총...순위 지각변동외국인, 5주 연속 '사자'…LG화학 가장 많이 담아 close (0.50%) 등은 올랐다.

같은 시각 코스닥은 전 거래일 대비 1.03%(9.89포인트) 내린 948.81을 가리키고 있다. 코스닥은 전 거래일 대비 0.84%(8.03포인트) 내린 950.67로 장을 시작해 낙폭을 확대했다.

투자자 별로는 개인이 2299억원 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 1701억원, 604억원 규모의 주식을 팔았다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 440,500 전일대비 14,500 등락률 -3.19% 거래량 86,194 전일가 455,000 2022.01.21 12:04 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 조기 긴축 우려 여전...외국인·기관 팔자에 2840선 약세엿새만에 반등한 韓증시…양시장 상승마감양시장 장 초반 반등…코스닥은 1% 넘게 올라 close (-2.40%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 196,700 전일대비 4,900 등락률 -2.43% 거래량 195,292 전일가 201,600 2022.01.21 12:04 장중(20분지연) 관련기사 엿새만에 반등한 韓증시…양시장 상승마감양시장 장 초반 반등…코스닥은 1% 넘게 올라美 증시보다 더 빠진 코스피…소비불안·금리상승·수급불안 '삼중고' close (-2.38%), 천보 천보 278280 | 코스닥 증권정보 현재가 304,000 전일대비 10,000 등락률 -3.18% 거래량 27,775 전일가 314,000 2022.01.21 12:04 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 조기 긴축 우려 여전...외국인·기관 팔자에 2840선 약세엿새만에 반등한 韓증시…양시장 상승마감양시장 장 초반 반등…코스닥은 1% 넘게 올라 close (-2.96%) 등이 내렸다. 반면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 65,600 전일대비 300 등락률 -0.46% 거래량 505,101 전일가 65,900 2022.01.21 12:04 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 조기 긴축 우려 여전...외국인·기관 팔자에 2840선 약세엿새만에 반등한 韓증시…양시장 상승마감양시장 장 초반 반등…코스닥은 1% 넘게 올라 close (0.30%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 114,500 전일대비 1,800 등락률 +1.60% 거래량 411,665 전일가 112,700 2022.01.21 12:04 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 조기 긴축 우려 여전...외국인·기관 팔자에 2840선 약세엿새만에 반등한 韓증시…양시장 상승마감양시장 장 초반 반등…코스닥은 1% 넘게 올라 close (3.64%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 71,900 전일대비 500 등락률 +0.70% 거래량 562,016 전일가 71,400 2022.01.21 12:04 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 조기 긴축 우려 여전...외국인·기관 팔자에 2840선 약세엿새만에 반등한 韓증시…양시장 상승마감양시장 장 초반 반등…코스닥은 1% 넘게 올라 close (1.12%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 138,700 전일대비 200 등락률 +0.14% 거래량 651,592 전일가 138,500 2022.01.21 12:04 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 조기 긴축 우려 여전...외국인·기관 팔자에 2840선 약세엿새만에 반등한 韓증시…양시장 상승마감양시장 장 초반 반등…코스닥은 1% 넘게 올라 close (1.16%) 등이 올랐다.

당분간 국내 증시는 경계 심리 확산 흐름이 지속돼 유의미한 반등세가 좀처럼 나오기 힘들 것이란 전망이 나온다. 이재선 하나금융투자 연구원은 "다음주 국내 증시는 여전히 경계 심리가 우세할 것으로 예상된다"며 "수급에 부정적인 이벤트들이 꼬인 실타래처럼 얽혀 있는 상황으로 1차적으로 26일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의, 27일 LG에너지솔루션 IPO 등 대형 이벤트들이 월 말 증시 변동성의 변곡점을 형성할 가능성이 높다"고 말했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr