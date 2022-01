구례군, 저소득 위기가구 긴급복지지원 신청

[구례=아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 전남 구례군은 어려움에 처한 위기가구에 지원하는 긴급복지지원사업을 추진한다고 20일 밝혔다.

국비 보조사업인 긴급복지지원은 주 소득자의 사망, 실직, 질병 등 갑작스러운 위기 사유 발생으로 생계유지가 곤란한 저소득층에게 긴급생계비와 의료비, 주거비, 교육비, 연료비, 해산·장제비 등을 신속하게 지원해 위기 상황에서 벗어나도록 돕는 제도이다.

지원기준에 따른 긴급복지 지원 대상은 ▲ 기준중위소득 75% 이하 ▲ 일반재산 1억 3000만 원 이하 및 금융재산은 600만원으로 지난해에 비해 상향 조정됐다.

지원액은 4인 가구 기준 생계지원 130만원, 주거지원 24만원, 의료지원 300만원 이내다.

아울러 부가급여로 교육급여, 연료비, 해산·장제비 등을 지원 받을 수 있다.

단, 국민기초생활보장 수급자, 실업급여 수급자 등 다른 법령으로 지원받고 있는 사람은 제외된다.

김순호 구례군수는 “위기상황으로 어려움을 겪고 있는 주민에게 조금이나마 생계에 도움을 주고자 복지기동대, 사례관리사, 이장 등 지역의 인적 안전망을 적극 활용해 도움이 필요한 위기가구를 촘촘히 발굴하여 지원하는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

기타 자세한 사항은 소재지 읍·면사무소 또는 구례군 주민복지과로 문의 하면 된다.

구례=아시아경제 호남취재본부 육미석 기자 kun5783@asiae.co.kr