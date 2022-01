[아시아경제 이정윤 기자] 차바이오텍 차바이오텍 085660 | 코스닥 증권정보 현재가 17,800 전일대비 400 등락률 +2.30% 거래량 192,452 전일가 17,400 2022.01.20 15:30 장마감 관련기사 CMG제약, 그래핀 적용한 '그레노스 그래핀 LED 마스크' 출시차바이오텍, 중간엽 줄기세포 관련 특허권 취득‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 은 552억5000만원 규모로 CDMO GMP 신규시설에 투자하기로 결정했다고 20일 공시했다.

이는 자기자본대비 7.62%에 해당하는 규모로 투자기간은 2024년 12월 1일까지다. 회사 측은 "글로벌 세포유전자 치료제 CDMO 생산시설 및 바이오뱅크 구축을 위한 것”이라고 밝혔다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr