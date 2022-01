"3차 백신 접종자, 오미크론 변이 방어능력 2차 접종자 최대 29배"(상보)

[아시아경제 서소정 기자] 국내에서 코로나19 백신 3차접종을 마친 접종자의 오미크론 변이 방어능력이 기본접종 완료자보다 10.5~28.9배까지 높은 것으로 나타났다.

질병관리청 국립보건연구원 국립감염병연구소(소장 장희창)는 국내 코로나19 백신접종군을 대상으로 3차 접종 후 오미크론과 델타 변이바이러스에 대한 중화능을 조사하고 분석한 결과를 20일 발표했다.

이 결과에 따르면 국내 20∼59세 코로나19 백신 접종자 35명을 대상으로 조사한 결과, 3차접종 2∼3주 뒤 오미크론 변이를 무력화할 수 있는 능력이 증가했다.

아스트라제네카 백신으로 2차접종까지 마친 뒤 화이자 백신으로 3차 접종을 한 15명의 경우에는 중화항체가가 2차접종 완료 때와 비교해 28.9배가 됐다. 3차 모두 화이자로 접종을 한 10명은 오미크론 변이에 대해 중화항체가가 17배, 아스트라제네카 백신으로 1차접종을 하고 화이자 백신으로 2·3차접종을 한 10명은 중화항체가가 10.5배로 높아졌다.

중화항체가는 바이러스 감염을 막아 예방 효과를 유도하는 항체의 값이다.

다만 표본의 크기가 35명으로 적고, 조사 대상군에 60세 이상이 포함돼 있지 않아 신뢰도 있는 연구결과를 얻기에는 한계가 있다는 지적도 있다. 권준욱 국립보건연구원장은 "표본의 크기가 크면 여러 가지로 의미있는 결과가 나오겠지만, 현재로서는 신속하게 분석해야 할 필요성이 더 크기 때문에 연구 대상이 확보되는 대로 중화능을 판단한 것"이라고 말했다.

아울러 국립감염병연구소는 지난해 7∼10월 국민건강영양조사 참여자 1482명(10∼94세)의 항체보유율은 67.1%(994명)로 확인됐다고 밝혔다. 참여자 중 백신 접종자 1114명의 항체보유율은 1차 접종 후 70%, 기본접종 완료 후 99.2%였고, 자연감염으로 인한 항체보유율은 0.54%(8명)였다.

