서울시 "옛 서울의료원 부지, 3000가구 공급은 비현실적"

국토부, 8·4대책 사실상 거부…"권한대행 시절이라 끌려다녀"

2018년 발표한 800가구 수준 추진…"3000가구 반값 아파트는 오해"

[아시아경제 김혜민 기자] 서울시가 강남구 삼성동 옛 서울의료원 부지에 3000가구를 공급하겠다는 국토교통부의 계획을 사실상 거부했다. 국제교류복합지구라는 특성을 살려 주택 규모를 줄이되, 필요 시 강남구와 함께 대체부지를 논의할 수 있다는 뜻을 밝혔다. 대체부지로는 대치동 코원에너지서비스 부지와 함께 민간 부지까지 넓혀야 총량을 맞출 수 있다고 언급했다.

류훈 서울시 행정2부시장은 20일 기자간담회를 갖고 "서울의료원 부지에 3000가구를 공급하는 것은 비현실적"이라며 "도시관리 관점에서도 불합리하다고 판단하고 있다"고 말했다.

앞서 서울시는 2018년 해당 부지에 800가구를 공급하겠다는 계획을 밝혔고, 국토부는 2년 뒤 8·4 대책을 통해 3000가구로 규모를 확대했다. 오세훈 서울시장은 취임 이후 3000가구 공급에 난색을 표해왔지만, 재검토 의지를 공식적으로 밝힌 것은 이번이 처음이다. 류 부시장은 "(3000가구 발표 당시에는) 권한대행이어서 소극적으로 끌려다닐 수밖에 없는 그런 상황이었다"고 덧붙였다.

그는 이어 "서울의료원 부지에는 당초 발표했던 800가구를 기준으로 강남구와 소통을 할 것"이라며 "남측부지에 200~250가구를 예정했기 때문에 북측 부지에 550~600가구 수준이 예상된다"고 말했다. 다만 강남구가 해당 부지의 주택 공급을 반대하고 있는데 대해선 "어떤 부지든 일정부분 주거는 들어가야 한다"며 선을 그었다.

서울의료원 부지에 '3000가구 반값 아파트(토지임대부 주택)'가 공급된다는 시각에 대해서도 "그런 이야기는 한 적이 없다"며 바로 잡았다. 해당 부지에 공급할 800가구 역시 반값 아파트 형태로 공급할지는 결정되지 않았다며 "여러 논의 옵션 중 하나"라고 밝혔다. 시는 올 하반기까지 자치구와 지역 주민, 전문가 등의 논의를 거쳐 세부개발 계획을 정하기로 했다.

류 부시장은 정부가 3000가구를 대체할 부지의 필요성을 제기할 경우 폭넓게 협의할 수 있다는 입장도 밝혔다. 다만 강남구청이 제안한 구룡마을 부지는 "오랫동안 갈등을 빚다가 확정된 규모를 다시 끄집어내서 용적률, 용도지역부터 논의하기는 쉽지 않을 것"이라고 말했다. 대치동 코원에너지서비스 부지에 대해선 "당초 보다는 (가구수가) 더 많이 나올 수 있을 것 같다"며 여지를 남겼다. 그는 "공공부지는 많지 않다. (한다면) 민간 부지까지 넓혀 총량을 만들어가야한다"고 덧붙였다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr