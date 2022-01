윤석열 "국회의원 보궐선거 공천 관여할 생각 없어…공관위에 맡기겠다"

[아시아경제 나주석 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보는 20일 대선과 함께 치러지는 국회의원 공천과 관련해 " 공천 문제에 직접 관여할 생각이 없다"고 말했다. 홍준표 국민의힘 의원이 선거대책본부 합류 조건으로 서울 종로구 등에 대한 전략공천을 요구한 것과 관련해 나온 답변이다.

윤 후보는 이날 당사에서 공약 발표 후 기자들과 만나 홍 의원 공천 제안으로 당내 파열음이 난다는 기자들의 질문에 "파열음이 나온다는 얘기 저는 아직 듣지 못했다"며 "그런 이야기가 있을 수 있겠죠"라고 했다.

이어 "공정한 위원회를 구성해서 위원회에 맡기겠다"고 했다.

홍 의원의 제안과 관련해서는 "공정한 원칙에 한다는 원칙을 갖고 있다"며 "공천관리위원회를 구성해 공관위가 공정하게 정한 기준과 방식에 따라 하는 것을 원칙으로 세웠다"고 했다.

당내 경선 경쟁자였던 홍 의원과 만났던 것과 관련해 유승민 전 의원과의 접촉을 묻는 질문에는 "말씀드리기는 어렵고 계속 소통하려고 노력하고 있다"고 했다.

앞서 홍 의원은 전날 윤 후보와 만나 선대본부 고문 합류의 전제 조건으로 "첫째 국정운영능력을 담보할만한 조치를 취해 국민 불안을 해소해 줬으면 좋겠다. 둘째 처가 비리는 엄단하겠다는 대국민 선언을 해 줬으면 좋겠다"고 말했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr