67개 골프장 "설 당일만 휴장"…33개 골프장은 전일 개장

[아시아경제 노우래 기자] 67개 골프장이 설 당일에만 쉰다.

한국골프장경영협회(회장 박창열)가 19일 전국 회원사를 대상으로 설 연휴(1월29~2월2일) 휴·개장 현황을 조사한 결과 67개 골프장은 설 당일에만 휴장하는 것으로 파악됐다. 5일간 개장하는 골프장은 33개 사다. 많은 골프장이 동계 휴장을 실시 중이다. 설 연휴 기간 중 휴·개장 일정이 미정인 곳도 있어 골프장을 예약할 때 확인이 필요하다. 자세한 정보는 홈페이지에 있다.

▲ 설 당일만 휴장(67개 사)= 가야, 경주신라, 광주, 구니, 구미, 그랜드, 글렌노스, 김해상록, 남서울, 남여주, 남촌, 노벨, 뉴스프링빌, 뉴스프링빌Ⅱ, 뉴코리아, 대구, 도고, 동래베네스트, 동부산, 드비치, 라데나, 레이크사이드, 롯데스카이힐김해, 롯데스카이힐부여, 베이사이드, 부곡, 부산, 블랙밸리, 블루원디아너스, 블루원상주, 블루원용인, 비에이비스타, 서경타니, 세종필드, 송추, 수원, 스카이밸리, 신원, 아시아나, 안성, 안성베네스트, 양산, 양주, 어등산, 에덴밸리, 에이원, 여주, 이천마이다스, 인터불고, 정산, 창원, 천안상록, 청평마이다스, 코스카, 클럽모우, 태광, 파미힐스, 팔공, 88, 포천아도니스, 프리스틴밸리, 프린세스, 한성, 한원, 화산, 화성상록, 힐드로사이

▲ 정상 영업(33개 사)= 고창, 골드, 골드레이크, 골든베이, 골프존카운티선운, 골프클럽Q, 그린힐, 마론뉴데이, 발리오스 서서울, 석정힐, 세인트포, 센추리21, 썬힐, 에딘버러, 에버리스, 에이치원클럽, 오크밸리, 우리들, 유성, 은화삼, 이포, 인천국제, 중문, 캐슬렉스(서울), 캐슬렉스제주, 테디밸리, 플라자CC용인, 핀크스, 해운대비치, 해피니스, 화순, 화순엘리체

▲ 5일간 휴장(28개 사)= 가평베네스트, 금강, 남부, 뉴서울, 더스타휴, 레이크우드, 문경, 버치힐, 블랙스톤이천, 블루헤런, 사우스스프링스, 아난티클럽서울, 안양, 에머슨, 웰링턴, 용평, 이스트밸리, 자유, 잭니클라우스, 제이드팰리스, 크리스탈밸리, 클럽비전힐스, 티클라우드, 해비치(서울), 해슬리나인브릿지, 한양, 휘닉스, 휘슬링락

▲ 기타 휴장(5개 사)

라비에벨 듄스코스(1월31일), 올드코스(2월1일)

솔모로·우정힐스(1월31~2월1일)

중부(2월2일만 개장)

천룡(1월29~30일만 개장)

