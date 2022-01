바이든 "푸틴, 뭐라도 할 듯…우크라이나 침공 시 '재앙'될 것"

[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원]조 바이든 미국 대통령은 19일(현지시간) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 전면적인 우크라이나 침공을 감행할 경우 러시아 경제에 '재앙'(disaster)이 될 것이라고 강력히 경고했다.

바이든 대통령은 취임 1주년을 하루 앞둔 이날 기자회견에서 "나는 그(푸틴 대통령)가 무엇을 할 지 확신할 수 없다"면서도 "내 추측으로는 뭐든 할 것 같다. 뭐라도 해야 할 것"이라고 밝혔다.

그는 러시아의 우크라이나 침공 가능성을 둘러싼 우려가 높아지면서 최근 몇주간 푸틴 대통령과 "솔직한 논의(frank discussions)"를 해왔다고 언급했다. 이어 "그가(푸틴 대통령) 중국과 서방 사이에서 자신의 위치를 찾으려 하고 있다"며 "아직 전면전을 원하는 것 같지는 않다. 서방을 시험할 것"이라고 바라봤다.

강력한 경고도 잊지 않았다. 바이든 대통령은 "우크라이나를 침공한다면 러시아에 재앙이 될 것"이라며 "우리의 동맹국과 파트너는 러시아와 러시아 경제에 심각한 비용과 해를 가할 준비가 돼 있다"고 목소리를 높였다. 특히 그는 러시아 은행이 '달러'를 결제할 수 없을 것이라며 향후 제재에 초강력 금융 제재가 포함될 것임도 강조했다.

그는 "(푸틴 대통령은) 내가 약속한 것과 같은 수준의 제재를 본 적이 없다"면서 "러시아가 (우크라이나를) 침공하면 책임을 져야할 것"이라고 말했다.

