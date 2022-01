코인원, 포스텍과 크립토·블록체인 기술 공동연구 나선다

코인원·포스텍 R&D 협력추진위원회도 신설

[아시아경제 공병선 기자] 국내 가상화폐 거래소 코인원이 포스텍(포항공대)과 함께 크립토·블록체인 기술 공동연구에 나서기로 했다.

19일 코인원은 전날 포스텍 국제관에서 포스텍과 크립토·블록체인 기술 공동 연구 개발 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 협약식엔 차명훈 코인원 대표와 김무환 포스텍 총장, 홍원기·우종수 포스텍 크립토블록체인연구 공동센터장이 참석했다.

이번 협력은 업계에서 학계의 가상화폐 연구를 장기 지원하는 첫 사례다. 이를 통해 학계의 가상화폐 연구개발에 힘이 실릴 것으로 전망된다. 연구는 포스텍 산하 ‘크립토 블록체인 연구센터(CCBR)’가 ‘코인원 연구센터(CRDC)’와 함께 공동 운영하며 주도적으로 진행할 예정이다.

코인원 CRDC엔 코인원 경영진과 포스텍 교수들을 주축으로 한 ‘코인원·포스텍 연구개발(R&D) 협력추진위원회’도 신설된다. 프로젝트는 ▲미래금융혁신 선도형 가상화폐와 블록체인 기술의 공동연구 개발 ▲인턴십 및 장학 제도를 통한 우수 인재양성 ▲가상화폐 시장의 건전한 발전을 위한 사회적 책임 기술 연구개발 ▲해커톤 개최 등 블록체인 및 가상자산 분야 벤처육성 등을 진행할 예정이다. 코인원은 향후 5년 동안 10억원 규모를 지원한다는 방침이다.

차명훈 코인원 대표는 “코인원은 정보비대칭이 심했던 시장 초기부터비트코인과 블록체인을 알리기 위해 리서치센터를 운영하는 등 다각도로 노력을 펼쳤다”며 “학계 연구 및 우수인재 양성 등을 적극 지원하는 것은 블록체인 산업의 궁극적 발전을 도모하는 일이다”고 밝혔다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr