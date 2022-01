기아 신형 니로, 사전계약 첫날 1만6300대 기록…역대 두 번째

쏘렌토 이어 기아 SUV 중 역대 두 번째 기록

[아시아경제 유제훈 기자] 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 81,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 82,200 2022.01.19 08:54 장시작전(20분지연) 관련기사 美 증시보다 더 빠진 코스피…소비불안·금리상승·수급불안 '삼중고'코스피 끌어내린 외국인·기관…코스닥 950선 거래2900선 깨진 코스피…코스닥도 1%대 하락 close 는 지난 18일 전국 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 81,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 82,200 2022.01.19 08:54 장시작전(20분지연) 관련기사 美 증시보다 더 빠진 코스피…소비불안·금리상승·수급불안 '삼중고'코스피 끌어내린 외국인·기관…코스닥 950선 거래2900선 깨진 코스피…코스닥도 1%대 하락 close 스토어를 통해 실시한 친환경 스포츠유틸리티차량(SUV) 신형 니로의 첫날 사전계약 대수가 1만6300대로 집계됐다고 19일 밝혔다. 이는 쏘렌토(1만8941대)에 이은 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 81,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 82,200 2022.01.19 08:54 장시작전(20분지연) 관련기사 美 증시보다 더 빠진 코스피…소비불안·금리상승·수급불안 '삼중고'코스피 끌어내린 외국인·기관…코스닥 950선 거래2900선 깨진 코스피…코스닥도 1%대 하락 close SUV 중 역대 두 번째 기록이다.

니로는 지난 2016년 출시 이래 지난해까지 전 세계에서 총 67만5798대(국내 13만1157대)가 판매된 모델이다. 이번 신형 니로의 흥행은 국내 SUV 중 최고 복합연료소비효율, 다양한 친환경 소재와 기술, 실용적인 공간 활용성, 차급을 뛰어넘는 편의사양 등이라는 게 회사 측 설명이다.

신형 니로는 스마트스트림 G1.6 하이브리드 엔진과 32㎾ 모터를 탑재해 시스템 최고 출력(모터 출력 포함) 141마력을 발휘하며, 국내 SUV 중 최고 복합연비인 20.8㎞/ℓ를 구현했다. 현재 판매되고 있는 가솔린 SUV 중 20㎞/ℓ대 연비는 신형 니로가 유일하다.

여기에 3세대 플랫폼 적용을 통한 커진 차체로 우수한 공간 활용성을 확보하는 동시에 SUV 특유의 세련되고 도전적인 외장 디자인과 10.25인치 파노라마 디스플레이, 동승석 릴렉션 컴포트 시트 등의 사양을 적용해 고급스러운 실내 디자인을 갖췄다.

기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 81,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 82,200 2022.01.19 08:54 장시작전(20분지연) 관련기사 美 증시보다 더 빠진 코스피…소비불안·금리상승·수급불안 '삼중고'코스피 끌어내린 외국인·기관…코스닥 950선 거래2900선 깨진 코스피…코스닥도 1%대 하락 close 관계자는 "신형 니로는 국내 SUV 중 최고 복합연비를 갖춘 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 81,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 82,200 2022.01.19 08:54 장시작전(20분지연) 관련기사 美 증시보다 더 빠진 코스피…소비불안·금리상승·수급불안 '삼중고'코스피 끌어내린 외국인·기관…코스닥 950선 거래2900선 깨진 코스피…코스닥도 1%대 하락 close 의 대표적인 친환경 모델"이라며 "이번 사전계약 성과를 통해 입증된 고객들의 기대감을 반영해 향후 친환경 SUV 시장을 선도해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 신형 니로의 사전계약은 스마트스트림 G1.6 하이브리드 모델 3개 트림으로 진행된다. 판매 가격은 ▲트렌디 2660만원 ▲프레스티지 2895만원 ▲시그니처 3306만원이다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr